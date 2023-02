John Wick 4, Bill Skarsgård svela: "Ecco perché voglio uccidere Keanu Reeves"

Nel corso di una recente intervista concessa a Total Film per la promozione di John Wick 4, Bill Skarsgård ha rivelato perché il suo personaggio è deciso a uccidere il protagonista, che avrà ancora il volto di Keanu Reeves.

Bill Skarsgård ha descritto il il Marchese de Gramont come un giovane di origine sconosciuta che ha scalato rapidamente i ranghi della Gran Tavola. L'attore ha anche aggiunto che il personaggio è come il nuovo sceriffo che arriva in città, deciso a sbarazzarsi di John Wick una volta per tutte.

"L'ho sempre visto come uno che viene dai bassifondi e che ora assapora gli abiti lussuosi che indossa. È il nuovo sceriffo che vuole liberare il mondo da John Wick una volta per tutte. John sta diventando vecchio e stanco, il Marchese gli offre una via d'uscita. Essere colui che finalmente ucciderà il Baba Yaga gli garantirà lo status e il potere all'interno della Gran Tavola".

Il cast di John Wick: Chapter 4, oltre a Keanu Reeves, è composto da Ian McShane, Lance Reddick e Laurence Fishburne. Tra le new entry, oltre allo stesso Skarsgård, anche Scott Adkins, Shamier Anderson, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Donnie Yen e Mark Zaror.

L'uscita del film è fissata per il 23 marzo 2023.