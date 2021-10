John Wick 4, Keanu Reeves ha regalato un Rolex a tutti i suoi stuntman: "Il regalo migliore di sempre"

Keanu Reeves ha dato prova ancora una volta della sua apparentemente infinita generosità: i fruitori, in questa particolare occasione, sono stati i quattro stuntman che hanno lavorato con lui sul set di John Wick 4. L'attore 57enne ha sorpreso le sue controfigure con 4 orologi Rolex Submariner personalizzati durante una cena a Parigi, che avuto luogo al termine delle riprese del prossimo film d'azione.

Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang hanno ricevuto i loro preziosi regali direttamente dalle mani dell'attore statunitense: ogni orologio presenta al suo interno un incisione contenente un messaggio personale rivolto ad ognuno di loro.

Marinas ha condiviso uno scatto degli orologi nelle sue Instagram Stories, definendo il Rolex come "Il regalo migliore di sempre" e rivelando che il suo orologio recita "The John Wick Five" insieme al messaggio "A Jeremy, grazie, Keanu JW4 2021".

Come tutti ormai sappiamo, gesti come questo fanno praticamente parte della vita quotidiana di Keanu Reeves: da decenni girano voci relative agli aiuti economici che è solito elargire ai membri delle troupe dei suoi film che si trovano in situazioni difficili. L'attore, oltre alla molta beneficienza, è anche solito regalare soldi ai poveri e ai senzatetto, cercando sempre di non sbandierare ai quattro venti la sua generosità.