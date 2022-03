John Waters: "i giovani registi non sono interessati ai film d'autore, preferiscono il centro commerciale"

John Waters denuncia l'abbandono da parte dell'industria cinematografica dei film d'autore, che non sembrano interessare più di tanto ai giovani cineasti.

John Waters con il pardo d'onore a Locarno 2019

Il provocatore John Waters non ha peli sulla lingua nell'analizzare con lucidità la situazione attuale dell'industria e si lamenta col New York Times della mancanza di interesse della nuova generazione di registi dei film d'arte, a cui vengono preferite le produzioni su larga scala senza la stessa consistenza dei film fai-da-te:

"Vogliono andare in un centro commerciale. Vogliono i posti a sedere nello stadio. Vogliono effetti speciali. Per me, gli effetti speciali scadenti sono molto più divertenti di questi nuovi."

John Waters: "Johnny Depp? Convinsi Winona Ryder a non sposarlo"

Per l'autore di Grasso è bello, la cultura della cancellazione fa parte della censura a cui sono stati soggetti anche i suoi stessi film:

"Le poche volte in cui ho detto qualcosa di negativo riguardava qualcosa che tutti gli altri amavano. Ecco cosa odio: un film in cui il pubblico fa "awww". Se qualcuno fa "awww", corro. Voglio essere disturbato. Voglio essere scosso. Non voglio essere accarezzato sulla spalla. Voglio che i film mi disturbino. Ma questo è fondamentalmente il gusto mainstream: le persone non vogliono essere disturbate. Non penso che sia qualcosa di nuovo... Pink Flamingos probabilmente viola più valori oggi di allora".

John Waters e la sua giacca variopinta

Il regista prosegue: "La destra era la mia censura. Non lo sono più. Se lo facessi oggi, i censori sarebbero i giovani liberali. Ma cerco sempre di usare l'umorismo per mettere tutto in prospettiva perché metto in discussione i miei stessi valori. Perché questo va bene e quello no? L'unico modo per farlo è con l'umorismo".

Per quanto riguarda la cultura della cancellazione quando si tratta di star di Hollywod, Waters afferma con cinismo che "praticamente ogni artista sarebbe cancellato" retroattivamente, con un'eccezione:

"Chi cancellerei io? J.K. Rowling. Datele un po' di Preparazione H per quella transfobia. Ma che problemi ha?"

Waters spezza, invece, una lancia nei confronti dell'amico Johnny Depp, che ha diretto in Cry Baby nel 1990: "Ci sono persone che vorrei cancellare, ma allo stesso tempo lo dico scherzosamente. Non esaminerò ogni persona che è stata cancellata, ma posso dire ciò che penso, ma non ho mai visto Johnny Depp comportarsi in modo negativo nei confronti di una donna in tutta la mia vita, e mi sono drogato e ubriacato con lui".