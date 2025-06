In arrivo su Netflix il documentario ufficiale su Olivia Newton-John, star indimenticabile di Grease

Una nuova produzione Netflix racconterà la storia di Olivia Newton-John, cantante e attrice amata in tutto il mondo, celebre per il ruolo di Sandy in Grease. Il documentario, attualmente in lavorazione, sarà diretto dalla regista candidata all'Oscar Nicole Newnham (Crip Camp, The Disappearance of Shere Hite), e prodotto da This Machine, divisione di Sony Pictures Television guidata da R.J. Cutler.

La vita di Olivia Newton-John: tra canto e cinema

Il film ripercorrerà la vita, la carriera e l'impatto culturale dell'artista, attraverso materiali d'archivio, testimonianze di amici e collaboratori e le parole della stessa Newton-John. L'obiettivo, si legge nel comunicato ufficiale, è raccontare come Olivia sia riuscita a conquistare il cuore del pubblico, affrontando al contempo prove personali profonde con forza e grazia.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

Nata nel Regno Unito e cresciuta in Australia, Olivia Newton-John si è avvicinata alla musica sin da giovanissima. Il successo internazionale arriva nel 1973 con Let Me Be There, canzone country che le vale un Grammy, pur suscitando qualche polemica tra i puristi del genere. Da lì, la sua carriera si consolida con brani pop di successo come I Honestly Love You e Have You Never Been Mellow.

Il 1978 è l'anno della consacrazione definitiva grazie a Grease, dove recita accanto a John Travolta. Il film diventa un fenomeno globale e lancia hit intramontabili come You're the One That I Want e Summer Nights. Due anni dopo, è protagonista in Xanadu insieme a Gene Kelly: il film non replica il successo di Grease, ma la colonna sonora si impone nelle classifiche.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in un momento del film

Nel corso della sua carriera, Newton-John ha ricevuto numerosi riconoscimenti: quattro Grammy, sei American Music Awards, un Daytime Emmy e una nomination ai Golden Globe. Oltre al suo percorso artistico, è ricordata anche per l'impegno a favore della ricerca sul cancro, in seguito alla diagnosi di tumore al seno ricevuta negli anni '90. Dopo aver affrontato più ricadute, è scomparsa nel 2022 all'età di 73 anni.

"Quella di Olivia è la storia di una donna dal talento straordinario, spesso sottovalutata, che ha affrontato grandi sfide personali con dignità e coraggio", afferma il comunicato di Netflix. "Ha trasformato la cultura, lasciando un'eredità fatta di gentilezza, inclusione e amore".

Olivia Newton-John nel video di Physical

Nicole Newnham ha raccontato di aver amato Newton-John sin da bambina, ascoltando ossessivamente Grease sul giradischi: "Scavando negli archivi e parlando con le persone a lei più vicine, ho scoperto una figura molto più profonda e complessa. Olivia firmava sempre 'con amore e luce' - e questa è davvero la sua eredità".

Tra i precedenti lavori del produttore R.J. Cutler e della sua compagnia This Machine figurano Billie Eilish: The World's A Little Blurry (Apple TV+), Elton John: Never Too Late (Disney+), e il documentario Martha su Martha Stewart per Netflix.