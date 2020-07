Kelly Preston, la moglie di John Travolta morta a 57 anni per un tumore al seno

Kelly Preston, attrice di Jerry Maguire nonché moglie di John Travolta, è morta il 12 luglio 2020 a 57 anni per un tumore al seno. A confermare la triste notizia è lo stesso John Travolta, sposato con l'attrice da 29 anni dal suo account Instagram.

John Travolta scrive: "È con il cuore pesante che vi informo che la mia bella moglie Kelly ha perso la sua battaglia biennale contro il cancro al seno. Ha combattuto con coraggio grazie all'amore e al supporto di molti. La mia famiglia e io saremo sempre grati ai suoi medici e infermieri presso l'MD Anderson Cancer Center,a tutti i centri medici che ci hanno aiutato, a tutti gli amici che sono stati al suo fianco. La vita e l'amore di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò del tempo per i miei figli che hanno perso la madre perciò perdonatemi in anticipo se non mi farò sentire per un po'. Ma so che sentirò il vostro amore nei mesi a venire."

John Travolta e Kelly Preston alla première del film The Last Song all'ArcLight theater di Hollywood

Kelly Kamalelehua Smith, nata a Honolulu, cambiò il nome in Kelly Preston prima di debuttare, nel 1985, nel suo primo ruolo cinematografico nella romcom Mischief, seguito dalla teen comedy Secret Admirer. Poi è apparsa in Space Camp - Gravità zero e nel popolare I Gemelli, com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

In Jerry Maguire ha interpretato la fidanzata di Tom Cruise Avery Bishop, per poi condividere il set con Kevin Costner in Gioco d'amore.

Travolta e Kelly Preston si sono incontrati sul set del film del 1987 The Experts, e si sono sposati a Parigi nel 1991. La coppia, che ha avuto tre figli, ha perso Jett nel 2009 in seguito a un incidente domestico.