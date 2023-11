John Travolta: 'Ho accettato di recitare in The Shepherd perché so cosa si prova a essere quasi morti'

John Travolta ha rivelato che è stata la sua esperienza di pre-morte a bordo di un aereo a spingerlo a recitare in The Shepherd, l'ultimo film diretto da Iain Softley.

John Travolta ha rivelato che è stata la sua esperienza di pre-morte su un aereo durante il Giorno del Ringraziamento a spingerlo a recitare in The Shepherd, l'ultimo film prodotto da Alfonso Cuarón. Il film - ispirato all'omonimo libro di Frederick Forsyth - racconta la storia di Freddie Hooke (interpretato da Ben Radcliffe), un giovane pilota della Royal Air Force che torna a casa per Natale attraversando il Mare del Nord. Poco dopo il viaggio, il suo jet subisce un guasto elettrico, lasciando Freddie di fronte a una morte quasi certa. Improvvisamente un misterioso pilota (interpretato da Travolta) interviene per salvare il giovane.

Durante l'anteprima di The Shepherd a Londra Travolta, che ha un brevetto di pilota nella vita reale, ha raccontato dell' incidente aereo in cui stava per perdere la vita nel 1992 e di come questo evento abbia influenzato la sua scelta di recitare nel film. "Ho avuto un guasto elettrico su un jet aziendale mentre volavo sopra Washington D.C. Così, quando ho letto il libro di Forsyth mi sono emozionato particolarmente a causa questa esperienza che avevo vissuto personalmente. Sapevo esattamente cosa si provava a sapere di stare per morire", ha detto Travolta, che stava pilotando un Grumman Gulfstream II dalla Florida al Maine per il Giorno del Ringraziamento quando si è verificato l'incidente.

"Avevo due buoni motori a reazione, ma non avevo strumenti, né elettricità, niente. Ho pensato che sarei morto. E poi, come per miracolo, siamo scesi come da regolamento a un'altitudine inferiore. Ho visto il monumento di Washington D.C. e ho capito che l'aeroporto nazionale di Washington era proprio lì vicino e ho fatto un atterraggio proprio come Freddie fa nel film", ha concluso l'attore di Grease.

L'attore ha riconosciuto a Radcliffe, che è stato scelto tra 150 attori per interpretare il protagonista, il merito di aver ritratto "magistralmente e in modo emozionante" la paura di Freddie nella scena in cui sta per morire. "Ha catturato la disperazione che si prova quando si pensa che si sta per morire. Io avevo la mia famiglia a bordo e ho detto: 'Ci siamo, non posso credere che morirò su questo aereo'", ha concluso Travolta.

L'incidente

Secondo un rapporto contemporaneo del Washington Post, l'incidente di emergenza è avvenuto il 24 novembre 1992, quasi esattamente 31 anni dal giorno della proiezione di The Shepard. Sebbene all'epoca l'attore riuscì ad atterrare sano e salvo, facendo esplodere solo le gomme del jet, un'indagine di sicurezza stabilì in seguito che il guasto elettrico aveva quasi causato la collisione in volo dell'aereo di Travolta con un Boeing 747, provocando la sospensione dei voli in quattro aeroporti.

Travolta acquisì i diritti 30 anni fa

L'esperienza di pre-morte di Travolta, tuttavia, non lo ha scoraggiato dal volare e il due volte candidato all'Oscar ha acquistato il suo de Havilland Vampire non molto tempo dopo. Poco dopo si è imbattuto nel libro di Forsyth, si è "immediatamente innamorato" della storia e ha deciso di comprare i diritti cinematografici del libro. Travolta però non ha mai trovato il tempo per realizzare l'adattamento: "Avevo appena recitato in Pulp Fiction e stavo facendo un film dopo l'altro. Dopo 10 anni, ho lasciato perdere e ho pensato che non sarei mai riuscito a realizzarlo davvero".

Recentemente Softley, innamoratosi anche lui del libro, ha contattato Travolta permettendogli di realizzare questo sogno. "Ci sono voluti 30 anni, ma stasera sono qui. Ma per 30 anni ho fantasticato sul fatto che avremmo portato sul grande schermo questa storia, perché non ho mai visto niente di simile", ha detto Travolta durante durante l'evento.

The Shepherd

The Shepherd, prodotto da Alfonso Cuarón, vede nel ruolo del giovane militare Freddie Hooke l'attore Ben Radcliffe. John Travolta, coinvolto anche come produttore esecutivo, fa parte del gruppo degli interpreti insieme a Steven Mackintosh, Millie Kent, Simon Wilson, Iwan Bond, Claire Price, Simon Lennon, Jack Donoghue, Asan N'Jie, Olatunji Ayofe e Scarlet Grace. The Shepherd è in arrivo su Disney + l'1 dicembre.