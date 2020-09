Pulp Fiction: un ex eroinomane spiegò a John Travolta un trucco per il suo ruolo

Un ex-eroinomane in riabilitazione, amico di Tarantino, spiegò a John Travolta un trucco utile per interpretare il ruolo di Vincent Vega in Pulp Fiction.

Un amico personale di Quentin Tarantino, regista di Pulp Fiction, era un ex eroinomane in riabilitazione: fu lui a spiegare a John Travolta un trucco utile per comprendere gli effetti dell'eroina sul corpo umano senza dover necessariamente assumere la sostanza.

L'amico di Tarantino disse all'attore che ubriacarsi bevendo tequila mentre ci si rilassa immersi in un bagno caldo si avvicina più di ogni altra cosa a uno sballo di eroina.

Inizialmente era stato scelto Michael Madsen per il ruolo di Vincent Vega ma per puro caso, al posto di Madsen, subentrò Travolta: Madsen aveva scelto di interpretare Virgil Earp nel film Wyatt Earp.

'Hey Daddy-O, don't be a...' - Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction

In pochi mesi, Travolta ricevette la sua seconda nomination all'Oscar e venne richiesto da registi come Barry Sonnenfeld e John Woo; la pellicola è nota per aver ridato vita alla carriera dell'attore.

Dopo più di due decenni dall'uscita di Pulp Fiction, il film continua a essere riconosciuto come uno tra i più grandi capolavori della storia della cinematografia mondiale: nella IMDb Top 250, il film è costantemente tra i primi dieci posti della classifica.