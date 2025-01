John Malkovich e la star di The Bear Ayo Edebiri in un film pop music horror: il trailer di Opus

A24 ha diffuso in streaming il trailer del suo ultimo horror Opus, che segue una giovane scrittrice, interpretata dalla vincitrice dell'Emmy per The Bear Ayo Edebiri, che viene invitata nel remoto complesso di una pop star solitaria, che ha il volto di John Malkovich.

Circondata dal suo culto di fan sfegatati, la scrittrice si trova sempre più nel panico mentre un piano contorto si sviluppa intorno a lei.

Edebiri e Malkovich recitano nella pellicola - definita un "pop music horror" da Variety - insieme a Juliette Lewis, Murray Bartlett, Amber Midthunder e Tony Hale. Il cast comprende anche Tatanka Means, Young Mazino, Tamera Tomakili e Stephanie Suganami. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival.

Mark Anthony Green ha scritto e diretto il film, che rappresenta il suo debutto alla regia. In precedenza ha realizzato il cortometraggio Trapeze, U.S.A e ha lavorato per la rivista GQ.

Tra i produttori del film figurano Josh Bachove, Collin Creighton e Brad Weston per Makeready, e Jelani Johnson e Poppy Hanks per MACRO Film Studios. I produttori esecutivi sono il fondatore e CEO di MACRO Charles D. King, Sara Newkirk Simon, The-Dream e Nile Rodgers.

Edebiri, protagonista di Bottoms e The Bear, ha recentemente ricevuto una nomination ai DGA Award per la regia di una serie comedy. Ha infatti diretto un episodio di The Bear intitolato "Napkins" e ha recentemente doppiato il personaggio di Invidia in Inside Out 2. Malkovich si è recentemente unito al cast del film Marvel The Fantastic Four: First Steps.