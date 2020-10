John David Washington con Margot Robbie e Christian Bale nel nuovo film di David O. Russell

Tenet: Robert Pattinson insieme a John David Washington

John David Washington, protagonista di Tenet, apparirà nel nuovo film di David O. Russell al fianco di Margot Robbie e Christian Bale. Lo riporta Deadline, precisando che il nuovo progetto del regista americano, ancora senza titolo e sinossi, è un'idea originale del cineasta e sarà girato a Los Angeles nei primi mesi del 2021, in vista di una possibile uscita alla fine dell'anno (sarà distribuito dalla Disney tramite il marchio 20th Century Studios, che ha un accordo con la casa di produzione New Regency).

Notevole anche il primo nome annunciato dietro la macchina da presa insieme a Russell: il direttore della fotografia sarà Emmanuel Lubezki, tre volte premio Oscar e collaboratore abituale di Terrence Malick, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu. Si tratta del primo lungometraggio cinematografico di Russell dal 2015, dopo che un progetto televisivo previsto per Amazon Prime Video è naufragato a causa dell'associazione produttiva con Harvey Weinstein.

John David Washington su Tenet: "Christopher Nolan ha creato il suo genere: il genere Nolan"

BlacKkKlansman: John David Washington e Laura Harrier in un'immagine del film

Continua così l'ascesa professionale di John David Washington, figlio d'arte - suo padre è Denzel Washington, al fianco del quale ha esordito giovanissimo in Malcolm X - che si è inizialmente fatto notare sul piccolo schermo, recitando al fianco di Dwayne Johnson nella serie HBO Ballers, andata in onda per cinque stagioni tra il 2015 e il 2019. Due anni fa è stato protagonista dell'acclamato BlacKkKlansman, in concorso a Cannes e poi premiato con l'Oscar per la sceneggiatura non originale, ed è stato quel film a portarlo all'attenzione di Christopher Nolan, che lo ha scelto per il ruolo principale in Tenet, l'ambizioso thriller fantascientifico uscito nelle sale poco più di un mese fa.

Prossimamente vedremo John David Washington su Netflix in Malcolm & Marie, film in cui recita al fianco di Zendaya Coleman (sono le uniche due presenze nel lungometraggio) e che è stato girato in pochissime settimane durante l'estate 2020, aderendo ai protocolli sanitari vigenti.