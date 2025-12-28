John Cusack ricorda Non per soldi... ma per amore: "Lavorare con mia sorella Joan fu facilissimo"

John Cusack e Joan Cusack hanno intrapreso la medesima carriera nel mondo del cinema e hanno anche avuto l'occasione di recitare insieme in Non per soldi... ma per amore, la rom-com del 1989 diretta da Cameron Crowe.

In una recente intervista, John Cusack ha ricordato quell'esperienza sul set con Joan, che nel film interpretava proprio la sorella maggiore, Constance Dobler, del suo personaggio protagonista, Lloyd Dobler.

L'esperienza familiare sul set di Non per soldi... ma per amore

"È facile lavorare con tua sorella" ha dichiarato Cusack dopo una proiezione del film a New York "Lei entra in scena, io recito con lei, mi travolge come un camion Mack e a quel punto dicono: 'Buona così'. E diventa la scena preferita di tutti. È un lavoro piuttosto facile" ha aggiunto "Io mi schiaccio come Wile E. Coyote e tutti pensano che io sia un genio".

John Cusack e Ione Skye in una scena di Non per soldi... ma per amore

Grazie anche ai ruoli che interpretano nel film, la loro chimica è evidente: "Joanie era in realtà più ottimista di me. Mi diceva sempre di mettermi di buon umore, ma credo che fosse scritto che sua sorella avesse appena passato una brutta rottura e tutto il resto".

I ruoli mancati in Breakfast Club

Tempo fa, Molly Ringwald raccontò che entrambi i fratelli Cusack erano in lizza per interpretare Bender e Allison nel teen cult movie del 1985 Breakfast Club: "Per quanto ne so, John Cusack avrebbe dovuto interpretare Bender e Joan Cusack Allison" dichiarò Ringwald. I personaggi vennero poi assegnati a Judd Nelson e Ally Sheedy.

I Cusack costruirono in seguito una carriera particolarmente ricca di successi: John recitò in film come Alta fedeltà, Identity e nella saga Un tuffo nel passato, oltre a 1408, Maps to the Stars, Serendipity e 2012.

Joan Cusack ha ottenuto due candidature agli Oscar come miglior attrice non protagonista per Working Girl e In & Out, oltre a recitare in La famiglia Addams 2, School of Rock e nella serie televisiva Shameless.