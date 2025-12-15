L'omicidio di Rob Reiner scuote Hollywood: le reazioni, da John Cusack a Jamie Lee Curtis

Dopo la notizia shock della morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner, trovati assassinati con ferite inferte da un'arma da taglio nella loro villa di Brentwood, Los Angeles, le reazioni della comunità di Hollwyood stanno invadendo i social media.

Reiner, 78 anni, e sua moglie, 68 anni, sono stati trovati senza vita nella loro casa di Chadbourne Avenue, con "lacerazioni compatibili con un coltello", come hanno riferito a TMZ fonti delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco di Los Angeles erano stati chiamati a casa loro intorno alle 15:30 di domenica 14 dicembre e gli investigatori della Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles stanno indagando. Il figlio Nick Reiner, a lungo afflitto da una grave tossicodipendenza, sarebbe il principale sospettato anche se al momento gli inquirenti non si sbilanciano.

Nel frattempo, amici, colleghi, collaboratori o semplici estimatori di Reiner si stanno riversando sui social media per piangere la scomparsa del regista, forte di una carriera sessantennale che lo ha portato a dirigere classici come This Is Spinal Tap, Harry, ti presenta Sally, La storia fantastica, Misery non deve morire, Codice d'onore e Stand By Me.

Rob Reiner in una scena di Attacco alla verità

Le reazioni delle star di Hollywood

Tra i primi a esprimere pubblicamente il cordoglio per la scomparsa di Rob Reiner e della moglie l'attore John Cusack, che ha recitato nel suo secondo film da regista, Sacco a pelo a tre piazze. L'attore ha twittato: "Scioccato dalla morte di Rob Reiner, un grande uomo" per poi aggiungere "Non riesco a trovare parole sensate - Riposate in pace Rob e Michelle".

Christopher Guest, che ha recitato in This Is Spinal Tap, e sua moglie Jamie Lee Curtis hanno dichiarato: "Christopher ed io siamo sconcertati, tristi e scioccati per la morte violenta e tragica dei nostri cari amici Rob e Michelle Singer Reiner e la nostra UNICA attenzione e cura in questo momento è rivolta ai loro figli e ai loro familiari più stretti, a cui offriremo tutto il supporto possibile. Ci sarà molto tempo in seguito per discutere delle vite creative che abbiamo condiviso e del grande impatto politico e sociale che entrambi hanno avuto sull'industria dell'intrattenimento, sullo sviluppo della prima infanzia, sulla lotta per il matrimonio gay e sul loro impegno globale per un mondo in crisi. Abbiamo perso grandi amici. Per favore, dateci il tempo di elaborare il lutto".

La famiglia del defunto Norman Lear, produttore della serie All in the Family, che ha visto il debutto da attore di Reiner a inizio carriera, ha scritto in una dichiarazione: "La famiglia Lear è devastata dalla morte di Rob e Michele Reiner. Norman si riferiva spesso a Rob come a un figlio, e il loro stretto rapporto era straordinario, per noi e per il mondo. Norman avrebbe voluto ricordarci che Rob e Michele hanno dedicato ogni respiro a rendere questo paese un posto migliore, e lo hanno perseguito attraverso la loro arte, il loro attivismo, la loro filantropia e il loro amore per la famiglia e gli amici. Lyn Lear, che era rimasta in stretto contatto con loro ha commentato: 'Il mondo è inequivocabilmente più buio oggi, e noi siamo più soli'".

Il leggendario comico Eric Idle, ex Monty Python, ha twittato: "Rob Reiner era un uomo adorabile. Ho parlato con lui ieri sera per più di un'ora. Ho sempre apprezzato la sua compagnia. L'ho incontrato a casa di suo padre nel 1975. Mi parlava delle riprese a Stonehenge e dei suoi pensieri per il futuro. È orribile. Mi mancherà. Un uomo intelligente, talentuoso e molto riflessivo. Davvero orribile".

Il regista Paul Feig ha pubblicato una foto a fianco di Rob Reiner accompagnata dalla scritta: "Rob era il mio eroe. Un titano visionario e una persona adorabile. Non si sa mai se sia giusto pubblicare qualcosa durante un momento così tragico. Ma voglio solo che il mondo sappia quello che molti di noi sanno nel settore. Rob era il migliore".

Senza parole Cary Elwes, interprete del cult romantico La storia fantastica.

Toccante il commento dell'attore e regista Ben Stiller: "Che perdita enorme. Rob Reiner era uno dei miei registi preferiti. Ha realizzato alcuni dei film più formativi per la mia generazione. È passato dall'ombra comica del grande Carl Reiner e dall'essere un attore televisivo a un grande regista che ha realizzato una serie incredibile di film. This Is Spinal Tap è una delle migliori commedie mai realizzate, e la lista potrebbe continuare. Era una persona gentile e premurosa, davvero molto divertente. Non lo conoscevo bene, ma sono sempre stato un suo fan e provo una profonda tristezza per chi lo ha conosciuto e per la sua famiglia".

La star di Misery Kathy Bates ha dichiarato a NBC: "Rob reiner ha cambiato il corso della mia vita. Gli volevo bene, Era talentuoso e gentile, un uomo che ha fatto film di ogni genere per mettersi alla prova come artista"_.

Barack Obama ha scritto: "Insieme, lui e sua moglie hanno vissuto vite definite da uno scopo. Saranno ricordati per i valori che hanno promosso e per le innumerevoli persone che hanno ispirato".

Lo sceneggiatore di Sinister, Black Phone e Doctor Strange, C. Robert Cargill, ha omaggiatgo Reiner su Bluesky citando alcune delle sue battute più celebri: "L'impatto culturale di Rob Reiner non può essere sottovalutato. Il termine 'leggenda' non è sufficiente. Ai tuoi ordini. Prendo lo stesso che ordinato lei. Sono il tuo fan numero uno. Volete vedere un cadavere? L'idea stessa di una lista dei desideri. West Wing. Tutto è nato dai suoi film".

In una dichiarazione all'Hollywood Reporter Sean Astin, presidente del sindacato di Hollywood SAG-AFTRA, ha dichiarato: "Rob Reiner è una delle figure più significative nella storia del cinema e della televisione. L'impatto che ha avuto sulla cultura americana non può essere sopravvalutato. Gli omaggi arriveranno a fiumi e l'incredibilmente lungo elenco di film che hanno definito un genere e di interpretazioni indimenticabili rimarrà impresso nella nostra mente e nel nostro cuore. Rob Reiner è stato membro del nostro sindacato per quasi 60 anni. Inviamo amore e affetto alle famiglie, agli amici e ai colleghi di Rob Reiner e Michele Singer Reiner. La nostra comunità dello spettacolo e il pubblico di tutto il mondo sono profondamente addolorati. A livello personale, molti dei film e delle interpretazioni di Reiner mi hanno fatto riflettere, emozionare e soprattutto ridere a crepapelle. È così che lo ricorderò".