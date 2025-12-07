John Cusack: "La maggior parte dei film oggi fa schifo", ma rivela l’unico sequel che vorrebbe fare

John Cusack ha partecipato ad una proiezione di uno dei suoi successi più importanti, Non per soldi... ma per amore, e ha rilasciato diverse dichiarazioni soprattutto sui film che escono al cinema in quest'epoca storica e su un sequel che vorrebbe realizzare.

In vista non c'è sicuramente un seguito di Non per soldi... ma per amore, tuttavia un altro lungometraggio molto apprezzato dai fan sarebbe perfetto per un sequel, secondo il parere della star di Serendipity e Alta fedeltà.

John Cusack vorrebbe realizzare il sequel di un suo film

"Ce n'è uno che penso sarebbe interessante fare, che è 1408" confessa Cusack "Solo perché penso che oggi, la maggior parte dei film faccia schifo" ha confessato ridendo e scusandosi con il pubblico presente in sala.

John Cusack in una scena di 1408

Nonostante non sia un grande fan di sequel e remake, John Cusack ritiene che c'è un genere ancora molto in voga, dal suo punto di vista: "C'è ancora l'horror psicologico, quel tipo di cose alla Rod Serling. È ancora piuttosto puro. Se riesci a realizzare qualcosa del genere, è divertente".

La storia horror di 1408 con John Cusack e Samuel L. Jackson

1408 è un horror psicologico uscito nelle sale nel 2007, basato sul famoso racconto di Stephen King. Cusack interpreta uno scrittore che sfata miti paranormali e che entra nella famigerata stanza 1408 dell'Hotel Dolphin.

Nel cast del film, diretto da Mikael Håfström, figurano anche Samuel L. Jackson, Tony Shalhoub e Mary McCormack. Oltre al finale deciso per l'uscita al cinema, sono stati realizzati altri tre finali del film ma nessuno coincide con il finale del testo di King.

John Cusack ha dichiarato di essere disposto anche a tornare in un seguito di Non per soldi... ma per amore, ma di non aver mai parlato con Cameron Crowe al riguardo. L'attore, nativo di Chicago, dove tuttora risiede, manca dal grande schermo dal 2022, quando recitò in Pursuit, diretto da Brian Skiba. Negli ultimi anni ha diradato le sue partecipazioni a lungometraggi.