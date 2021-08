John Corbett, l'Aidan Shaw di Sex and the City, ha sposato Bo Derek dopo 20 anni

Dopo ben 20 anni di fidanzamento, l'attore di Sex and the city John Corbett è convolato a nozze con la sua amata Bo Derek, con una cerimonia privata.

In gran segreto, John Corbett e Bo Derek si sono sposati dopo ben 20 anni d'amore lontano dai riflettori, con una cerimonia privata a fine 2020, insieme a pochi amici e parenti.

L'attore di Sex and the City ha finalmente deciso di sposare la sua compagna di una vita Bo Derek, anche lei attrice. John Corbett, infatti, si è sposato a dicembre 2020, con una cerimonia segreta aperta solo a pochi intimi, come ha raccontato durante un'apparizione a The Talk:

"Jerry, non posso credere di aver dimenticato di dirti che a Natale ci siamo sposati. Io e Bo ci siamo sposati! Siamo persone piuttosto riservate, non abbiamo fatto un annuncio, tutti i nostri amici e la nostra famiglia lo sapevano, ma questa è la prima volta che uno di noi due ha detto questa cosa pubblicamente, perché in realtà non abbiamo avuto l'opportunità. Quindi, sei mio amico e ora immagino che lo sto raccontando a tutta l'America, o al mondo"

L'attore ha poi spiegato il motivo per cui hanno deciso di sposarsi proprio nel 2020, dopo tanti anni di relazione senza voti nuziali: "Dopo 20 anni abbiamo deciso di sposarci, non volevamo che il 2020 fosse un anno da odiare per forza. Abbiamo pensato, 'Bene, facciamo una cosa carina'"

Sex and the City: John Corbett conferma il suo ritorno nel revival

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2002 dopo essersi conosciuta grazie a un amico dell'attore, l'agente di Hollywood Norby Walters. Da allora i due non si sono più lasciati.

Presto rivedremo John Corbett nel revival di Sex and The City, intitolato And Just Like That..., che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw, accompagnata da Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis).