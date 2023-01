John Cena vuole diventare Presidente nel trailer del thriller politico The Independent

John Cena è il protagonista di The Independent, thriller politico di cui è appena stato diffuso il trailer ufficiale. Vediamo cosa ci riserva il nuovo progetto dell'ex-Campione WWE e star di Peacemaker.

Si autocita, John Cena, nel primo trailer di The Independent, quando il suo personaggio, il candidato presidenziale Nate Sterling, afferma che "Non c'è più posto per crudeltà e paura... Il loro momento ormai è passato. È arrivato il nostro momento" (l'entry music di Cena in WWE recitava "Your time is up, my time is now..."). Ma sarà davvero arrivato il suo momento?

"Sono le settimane conclusive della campagna presidenziale più importante nella storia degli Stati Uniti. L'America sta per eleggere o il suo primo Presidente donna, Patricia Turnbull, o per interrompere la stretta presa dei due partiti politici principali e nominare Presidente il candidato indipendente Nate Sterling. A raccontare la storia in corso d'opera la giovane e idealista reporter Elisha James, che ottiene l'opportunità di lavorare con il suo idolo, il giornalista politico veterano Nick Booker. Elisha, nello scrivere una storia sui tagli di budget, e seguendo le tracce lasciate dal denaro, si ritrova a scoprire, assieme a Booker, una cospirazione finanziaria che metterebbe a rischio le elezioni, il paese e la democrazia stessa. Ora è tutto nelle loro mani" si legge nella sinossi ufficiale del film.

In The Independent, Cena è accompagnato da illustri colleghi come Jodie Turner-Smith, Brian Cox, Sytephen Lang e Ann Dowd. La pellicola, scritta da Evan Parter e diretta da Amy Rice ha già fatto il suo debutto negli Stati Uniti, e ora sembra apprestarsi ad arrivare anche in Europa, come segnalato da Empire. Vi terremo informati sulla sua eventuale uscita italiana.