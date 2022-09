John Cena ha realizzato un nuovo Guinness dei Primati con Make-A-Wish, dimostrando il suo buon cuore

Tutti conoscono John Cena per le sue battaglie sul ring e per le sue interpretazioni sul grande schermo. Eppure non tutti sanno che dietro a quel fisico massiccio, allo sguardo truce e alla forza bruta si nasconde un cuore di burro. Di recente il celebre wrestler/attore ha stabilito un nuovo Guinness dei Primati per il maggior numero di desideri realizzati attraverso la Make-A-Wish Foundation.

John Cena, per la precisione, ha esaudito oltre 650 desideri.

Il primissimo desiderio esaudito dal wrestler e attore risale all'ormai lontano 2002, periodo in cui la sua carriera sul ring era appena agli esordi, rivelando dalla Make-A-Wish Foundation stessa, che si tratta della celebrità più richiesta in questo ambito, nonché l'unica ad aver esaudito più di 200 desideri dagli inizi della fondazione nel 1980.

Wallpaper del wrestler John Cena

Parlando della sua partecipazione attiva nella realizzazione di questi desideri con Reuters, John Cena ha detto che: "Se mai avessi bisogno di me, non mi interessa quello che sto facendo, lascerò andare tutto e sarò coinvolto immediatamente, perché penso che sia la cosa più bella".



Un comunicato del Guinness World Record ha confermato che Cena ha esaudito il millesimo desiderio dell'organizzazione nel corso del 2012, risultando quindi, un fiore all'occhiello nel regalare qualcosa di speciale ai bambini cui la fondazione suddetta fa riferimento: "Voglio che vivano un'esperienza che rimarrà con loro per sempre. Vorrei evitare che i bambini o le loro famiglie si vengano come se fossero da soli contro ogni altra cosa".

Gli amici delle vacanze, John Cena: "Il mio Ron è sempre concentrato sul presente"