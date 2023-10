John Cena si pente delle critiche a The Rock per aver lasciato la WWE per Hollywood: 'Sono stato un ipocrita'

Durante la conferenza stampa per la WWE Fastlane, John Cena ha ammesso di essere stato ipocrita nella sua ex faida con il collega wrestler, diventato attore di Hollywood, Dwayne "The Rock" Johnson.

Cena ha dichiarato che il suo litigio con Johnson è stato alimentato dalla rabbia per il fatto che quest'ultimo aveva abbandonato la WWE per diventare un attore hollywoodiano di primo piano, che è esattamente il tipo di carriera che Cena avrebbe poi intrapreso.

A maggio Cena ha ammesso di essere stato "miope ed egoista" nel litigare con Johnson, e ora ha dichiarato alla stampa che "vedo e capisco al 100%" come la gente possa considerarlo un ipocrita per aver accusato Johnson e poi aver seguito le sue orme.

"Se avete seguito quello che ho cercato di fare, soprattutto negli ultimi tempi, pubblicamente e personalmente nei confronti di Dwayne Johnson, ho dichiarato che anche se pensavo di fare la cosa migliore per gli affari, ho agito nel modo sbagliato. Ho violato la sua fiducia e ho fatto accuse sulla sua scelta di cui non capivo nulla. In fondo, ero un suo fan. Volevo che The Rock tornasse [nella WWE]. Volevo fare di tutto per riavere The Rock, ma l'ho fatto nel modo sbagliato".

Cena ha continuato: "Non l'ho fatto in modo rispettoso, quindi ho dovuto ingoiare il rospo. Ho dovuto dire 'mi dispiace e ho sbagliato', perché mi dispiace e ho sbagliato davvero, ed è stata un'esperienza molto umiliante. Dwayne è un ragazzo straordinario... Sono diventato quello che disprezzavo. Ora vedo questa prospettiva e la capisco. È stata una grande esperienza di apprendimento dal mio errore con The Rock".

Dall'esordio in Presa mortale nel 2006, Cena è poi diventato parte integrante del DC Universe comparendo nei panni di Peacemaker nel film The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn e poi nella serie omonima di HBO Max. Tornerà nei panni del personaggio nella seconda stagione di Peacemaker, che sarà parte integrante del nuovo DCU di Gunn.

Quest'anno, Cena è apparso nel successo mondiale Barbie in un breve cameo ed è tornato nella saga di Fast & Furious in Fast X.