John Cena apparirà nella nuova stagione de I Simpson

Dopo essere stato uno dei volti della WWE dal 2006 al 2016, John Cena si è lanciato nel mondo di Hollywood, ottenendo buon successo anche come attore. Ecco perché non sorprende la notizia della sua partecipazione alla nuova stagione de I Simpson.

John Cena ha recitato in The Suicide Squad, Peacemaker e Fast & Furious, dimostrando le proprie abilità di intrattenitore e svelando anche una buona dose di autoironia, come accaduto sul palco degli Oscar quando si è presentato praticamente nudo e nel cameo in Barbie di Greta Gerwig.

Guest star

I Simpson, a distanza di decenni dal debutto sul piccolo schermo, rimangono una parte importante nella cultura pop globale e includono in ogni stagione una serie di guest star provenienti da vari settori, incluso il wrestling, come accaduto in passato a Bret Hart.

L'account Twitter ufficiale de I Simpson ha confermato ufficialmente la notizia che John Cena farà un'apparizione nella première della nuova stagione dello show, mostrando ai fan anche un assaggio del suo personaggio.

"Un grande episodio ha bisogno di ospiti ancora più grandi. Non perdere John Cena e molti altri nella première di stagione de I Simpson questa domenica su FOXTv!" si legge nel post. Nell'episodio di apertura dal titolo, Il compleanno di Bart, ci saranno altre celebrità come John Cena e Tom Hanks.

Creata nel 1987 da Matt Groening, I Simpson è una delle serie animate più famose nella storia della tv americana e racconta le vicende dei componenti di una famiglia media USA, composta da Homer Simpson, dalla moglie Marge Simpson e dai figli Bart, Lisa e Maggie, che abitano nella cittadina di Springfield.

Di recente, John Cena ha partecipato alla terza stagione della serie tv FX The Bear, già disponibile su Disney+, con protagonista Jeremy Allen White nei panni di Carmy Berzatto.