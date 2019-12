John Carter, Disney+ al lavoro su una serie tv?

Disney+ vorrebbe rifare John Carter come serie tv su Disney +, il progetto sarebbe ancora in lavorazione ma si parla di una possibile uscita nel 2022.

Disney + avrebbe intenzione di rifare John Carter come serie tv. Così dichiara We Got this covered citando fonti accreditate. Ovviamente la casa di Topolino non ha commentato la notizia, né tanto meno ci sono particolari aggiuntivi in merito.

John Carter fu un vero e proprio disastro per Disney, anzi uno dei flop più grandi della storia del cinema. All'epoca lo studios diffuse le cifre sottolineando che erano stati venduti biglietti per 'soli' 284 milioni di dollari, da cui un netto pari a circa la metà in quanto Disney ha diviso gli introiti con gli esercenti. Il film infatti è costato 250 milioni, a cui vanno aggiunti altri 100 per il marketing, con una perdita finale di circa 200 milioni di dollari. Ora però, lo studio pare voglia riprovare a rifarsi: il piano sarebbe quello di adattare le trame di Sotto le lune di Marte e del Ciclo di Marte di Edgar Rice Burroughs con un budget considerevole che garantisca alla serie un aspetto cinematografico come nel caso di The Mandalorian.

Taylor Kitsch e Lynn Collins in una scena di John Carter

Non è chiaro ancora chi possa interpretare il protagonista né onosciamo il nome degli sceneggiatori, ma secondo le fonti interpellate dal giornale statunitense si ipotizza un'uscita sulla piattaforma streaming nel 2022.