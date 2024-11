Mamma, ho perso l'aereo: Catherine O'Hara ha disertato il matrimonio di John Candy: "Credo di aver dormito!"

Catherine O'Hara ha confessato di aver saltato il matrimonio del collega e amico John Candy, co-star in Mamma, ho perso l'aereo, per un motivo davvero esilarante. Ad inizio anno, l'attrice aveva dichiarato a People di aver saltato le nozze perché aveva una cotta per lui.

In realtà, O'Hara ha ammesso il vero motivo della sua assenza nel corso del podcast Wiser Than Me di Julia Louis-Dreyfus. Alla domanda della collega sulla cosa a cui vorrebbe dedicare meno tempo nella vita, l'attrice canadese ha risposto:"Forse dormire?".

Notti in bianco

"In tutta la mia vita, non ho mai sentito qualcuno dire che avrebbe voluto passare meno tempo a dormire" ha risposto stupita la star di Veep. In realtà, Catherine O'Hara si riferiva all'epoca in cui era adolescente ma anche nella fase successiva, quando conobbe John Candy, con il gruppo comico Second City di Toronto negli anni '70, di cui facevano parte anche Rick Moranis, Dave Thomas e Eugene Levy.

Catherine O'Hara in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

"Facevamo lo spettacolo, poi andavamo a casa di uno di noi e restavamo svegli tutta la notte a inventare idee. Era così divertente, elettrizzante ed emozionante. Ma poi dormivo per la maggior parte della giornata" ha spiegato l'attrice.

Nozze addio

Proprio per quest'ultimo motivo, pare che Catherine O'Hara abbia disertato un impegno davvero importante:"Forse mi sono persa alcune cose. Penso di essermi persa il matrimonio di John Candy. Stavo dormendo".

John Candy e Catherine O'Hara recitarono insieme in diversi sketch comici di Second City dal 1976 al 1984 e successivamente in Mamma, ho perso l'aereo, in cui Candy interpreta il musicista Gus Polinski, compagno di viaggio del personaggio di O'Hara che cerca di tornare a casa dal figlio Kevin (Macaulay Culkin). John Candy scomparve nel 1994, a soli 43 anni, lasciando la moglie Margaret Rosemary Hobor e i figli Jennifer e Christopher.