Cool Runnings - Quattro sottozero, il cast ricorda John Candy: "Era un uomo dolcissimo"

I protagonisti della commedia sportiva degli anni '90 Cool Runnings - Quattro sottozero hanno partecipato ad un panel del 90s Con e nel corso della chiacchierata con i fan hanno ricordato anche John Candy.

In Cool Runnings, il comico interpreta l'ex olimpionico Irving Blitzer, che diventa allenatore di un'improbabile squadra giamaicana di bob a quattro. Fu uno degli ultimi progetti dell'attore, scomparso improvvisamente nel 1994.

Il ricordo di John Candy del cast di Cool Runnings - Quattro sottozero

Leon, Doug E. Doug, Rawle D. Lewis e Malik Yoba hanno ricordato il collega:"Era un uomo dolcissimo, una persona splendida, generosa, davvero piacevole da avere intorno. Sai com'è? Era sinceramente felice di girare questo film, era un tipo di pellicola diverso dal solito per lui" ha ricordato Yoba.

Il cast ha ricordato che per John Candy, il personaggio in Cool Runnings era più drammatico di quelli che interpretava solitamente. Il film inizialmente nacque come un dramma ma poi si trasformò in una commedia.

La vera storia della nazionale giamaicana di bob ai Giochi Olimpici

Uscito nelle sale nel 1993, Cool Runnings - Quattro sottozero è ispirato alla vera storia della prima squadra nazionale giamaicana di bob che tentò di partecipare ai Giochi Olimpici invernali del 1988.

Una scena di Cool Runnings

Ai Giochi Olimpici invernali di Pechino, a decenni di distanza, partecipò anche un team giamaicano di bob. Il cast del film ha ricordato proprio nel 2022, l'impatto che ancora oggi il film ha sugli spettatori:"Ho sentito storie di persone che hanno usato questo film per affrontare un lutto, oppure in contesti scolastici o nelle carceri in tutto il mondo. Non riesco nemmeno a descriverlo" disse Lewis "Ho sentito cose incredibili".