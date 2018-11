John Boyega e Letitia Wright protagonisti di Hold the Stars

Letitia Wright e John Boyega saranno i protagonisti del nuovo film Hold Back the Stars, diretto dal regista Mike Cahill e basato sull'omonimo romanzo scritto da Katie Khan.

Al centro della trama del libro, ambientato in una versione distopica della Terra, c'è una coppia che ricorda il passato della propria storia d'amore mentre si trova nello spazio e con a disposizione solo novanta minuti di ossigeno prima di perdere inevitabilmente i sensi e la vita.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2017 e a scrivere l'adattamento per il grande schermo sarà Christy Hall, mentre Shawn Levy si occuperà della produzione tramite la sua 21 Laps.

Boyega è uno dei protagonisti della nuova trilogia di Star Wars che si concluderà tra un anno con il secondo film diretto dal regista J.J. Abrams, mentre Letitia è recentemente apparsa in Black Panther e in Avengers: Infinity War, cinecomic in cui ha il ruolo della principessa Shuri.