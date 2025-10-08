Joel Edgerton e Felicity Jones alle prese con un mondo che sta cambiando nel trailer di Train Dreams

Arriverà a novembre nelle sale americane e in streaming su Netflix il film che ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival.

Arriverà nei cinema americani il 7 novembre, prima del debutto in streaming su Netflix il 21 novembre, il film Train Dreams, di cui è stato condiviso un nuovo trailer, con cui la piattaforma di streaming punta alle nomination agli Oscar.

Nel video condiviso online si possono vedere delle sequenze inedite del suggestivo progetto con star Joel Edgerton e Felicity Jones che ha conquistato il Sundance Film Festival ed è stato successivamente proiettato in anteprima anche a Toronto.

Cosa racconta Train Dreams

Al centro della trama del film in arrivo sulla piattaforma di streaming c'è Robert Grainier, il protagonista affidato a Joel Edgerton, la cui vita si svolge durante un'epoca all'insegna del cambiamento nell'America dell'inizio del ventesimo secolo.

Robert è rimasto orfano quando era ancora un ragazzino e, diventato adulto, ha contribuito a espandere la rete ferroviaria. Grainier sposa poi Gladys (la protagonista femminile interpretata da Felicity Jones), con cui costruisce una famiglia, anche se il suo lavoro lo porta spesso distante da casa e dalla loro figlia. Quando la sua esistenza prende una svolta inaspettata, Robert trova bellezza, brutalità e un nuovo significato per le foreste e gli alberi che ha contribuito a distruggere.

Nel trailer condiviso online si vede qualche sequenza che sottolinea come il mondo in cui vivono i personaggi stia subendo una profonda trasformazione, mentre si riportano anche alcune delle recensioni del progetto.

Ecco il video:

Chi ha realizzato il film

Netflix ha acquistato i diritti del film dopo la presentazione al Sundance Film Festival, dove è stato accolto da recensioni molto positive da parte della critica, arrivando a quota 97% di opinioni a favore su Rotten Tomatoes.

Alla regia è stato impegnato Clint Bentley (Jockey), autore della sceneggiatura insieme a Greg Kwedar. I due hanno adattato il racconto scritto da Dennis Johnson e pubblicato su Paris Review nel 2022.

Oltre a Joel Edgerton e Felicity Jones, nel cast ci sono anche Kerry Condon e William H. Macy.

Train Dreams, con cui Netflix potrebbe puntare alle nomination agli Oscar, viene descritto dai produttori come una storia che celebra un modo di vivere che sta sparendo, un mondo in costante cambiamento, e le straordinarie possibilità che esistono all'interno delle esistenze più semplici. Il film immortala una realtà ormai scomparsa da tempo e le persone che hanno costruito 'un ponte verso un futuro che potevano solo sognare'.