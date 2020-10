Joe Manganiello nel nuovo trailer di Archenemy, un film sci-fi ricco di azione

Archenemy è il nuovo film con star Joe Manganiello di cui è stato condiviso il trailer inedito in attesa della distribuzione in streaming e in alcuni cinema americani prevista per l'11 dicembre,

Il video mostra l'incontro di un ragazzo con un uomo complicato che potrebbe essere al centro di un'avventura sovrannaturale.

Adam Egypt Mortimer ha scritto e diretto il film indipendente che racconta la storia di Max Fist (Joe Manganiello), un uomo che sostiene di essere un eroe proveniente da un'altra dimensione caduto attraverso lo spazio e il tempo sulla Terra, dove non ha poteri. Nessuno crede alle sue storie tranne Hamster, un teenager, che unisce con lui le forze per lottare contro dei narcotrafficanti guidati dal boss chiamato The Manager.

Nel cast di Archenemy ci sono anche Skylan Brooks, Zolee Griggs, Amy Seimetz e Glenn Howerton.

Joe Manganiello sarà prossimamente impegnato anche nella realizzazione della serie animata Army of the Dead: Lost Vegas di Zack Snyder, progetto che è stato ideato come racconto prequel del film in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2021.

Lo show racconta la storia delle origini di Scott, interpretato da Dave Bautista, e del suo gruppo esperto in salvataggio durante il caos scoppiato a Las Vegas dopo una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombie.