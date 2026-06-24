Joe Manganiello, dietro i muscoli, sette anni di malattia: l'attore svela la sua esperienza

Per anni il pubblico ha continuato a vedere Joe Manganiello come una delle figure più imponenti e atletiche di Hollywood. Tra film, serie tv, convention e apparizioni pubbliche, l'attore sembrava incarnare l'immagine stessa della forza fisica. Dietro quel sorriso e quel fisico scolpito, però, si stava consumando una battaglia che quasi nessuno conosceva. Ora, a sorpresa, la star di True Blood, Magic Mike e One Piece, ha deciso di raccontare tutto.

Una malattia misteriosa e sette anni di sofferenza

Nel suo memoir Bloodlines, in uscita il prossimo 16 ottobre, Joe Manganiello svela di aver affrontato una lunga e devastante crisi di salute durata sette anni, segnata da malattie autoimmuni, interventi chirurgici, dolori cronici e diversi episodi che lo hanno portato a sfiorare la morte. Una storia che l'attore ha tenuto privata fino a oggi e che, a giudicare dalle prime anticipazioni diffuse dall'editore, rappresenta uno dei capitoli più difficili della sua vita.

Joe Manganiello in cover su OUT

Secondo quanto riportato nella sinossi ufficiale del libro, tutto sarebbe iniziato all'improvviso, senza alcun segnale premonitore.

Manganiello racconta che il suo organismo è stato colpito da una serie di patologie autoimmuni che hanno iniziato ad aggredire diversi organi e apparati contemporaneamente. La malattia avrebbe interessato la pelle, la tiroide, gli occhi, i polmoni e l'apparato digerente, dando origine a una spirale di problemi medici che per anni ha lasciato senza risposte sia lui che i medici.

Quello che inizialmente sembrava un problema circoscritto si è trasformato in una lotta estenuante. L'attore descrive un periodo caratterizzato da dolore costante, visite specialistiche, ricoveri e una continua ricerca di una diagnosi definitiva.

Tra gli aspetti più drammatici emerge anche il riferimento a una "amputazione salvavita di un organo", dettaglio che al momento non è stato ulteriormente chiarito ma che lascia intuire la gravità delle condizioni affrontate dall'interprete americano.

Nel corso di questi sette anni Manganiello avrebbe vissuto numerose emergenze mediche e diversi episodi definiti come "near-death experiences", esperienze vicine alla morte che hanno inevitabilmente modificato la sua percezione della vita e del futuro.

Dal dolore alla ricerca delle proprie radici

Se il racconto della malattia rappresenta il cuore più doloroso del memoir, Bloodlines non si limiterà però alla sola dimensione clinica. Secondo le informazioni diffuse dall'editore, il libro segue anche il percorso personale che l'attore ha intrapreso nel tentativo di trovare risposte che la medicina non riusciva a fornirgli completamente.

Joe Manganiello sul set

Quella che era iniziata come una ricerca di guarigione si sarebbe progressivamente trasformata in un viaggio molto più ampio, che lo ha portato a esplorare la propria storia familiare, le sue origini e persino il concetto di trauma ereditario.

Manganiello affronta infatti temi come l'identità, la mascolinità, la fede, l'ambizione e il peso delle esperienze tramandate di generazione in generazione. Un percorso che, nelle sue parole, gli ha permesso di rileggere anche la sofferenza vissuta sotto una luce diversa.

"È stato il periodo più brutalmente difficile della mia vita", ha dichiarato l'attore parlando del libro. Una frase che lascia intuire quanto profondamente questa esperienza lo abbia segnato. Eppure, guardando oggi a quegli anni, Manganiello vede anche qualcosa di diverso. L'attore definisce quel lungo periodo di sofferenza come "la mia più grande avventura", spiegando di aver scoperto aspetti di sé che probabilmente non avrebbe mai affrontato in altre circostanze.

Una testimonianza di resilienza

Negli ultimi anni Hollywood ha visto sempre più celebrità raccontare pubblicamente battaglie personali legate alla salute fisica e mentale. Tuttavia il caso di Manganiello colpisce per un motivo particolare: la sua scelta di affrontare tutto lontano dai riflettori.

Joe Manganiello in una foto

Mentre continuava a lavorare, a partecipare a produzioni cinematografiche e televisive e a mantenere la propria immagine pubblica, l'attore stava vivendo una realtà completamente diversa da quella percepita dal pubblico.

Proprio per questo Bloodlines promette di essere molto più di una semplice autobiografia. Sarà il racconto di un uomo che si è trovato improvvisamente vulnerabile dopo aver costruito gran parte della propria carriera sull'idea di forza, controllo e invincibilità.

Manganiello spera che la sua esperienza possa offrire conforto a chi sta attraversando situazioni simili. "Spero che ciò che ho vissuto possa dare ai lettori la speranza che risposte e guarigione possano trovarsi dall'altra parte delle battaglie che stanno affrontando", ha spiegato.

Non il racconto di una celebrità che ha superato un ostacolo, ma la testimonianza di una persona che ha imparato a convivere con l'incertezza, il dolore e la paura, riuscendo infine a trasformare quella sofferenza in una nuova consapevolezza.