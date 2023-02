Joe Keery e Camila Morrone nella prima foto di Marmalade

I protagonisti del film Marmalade, Joe Keery e Camila Morrone, sono ritratti nella prima foto del film in cui interpretano una coppia in stile Bonnie e Clyde.

Joe Keery e Camila Morrone saranno i protagonisti del film Marmalade, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale che ritrae i due protagonisti.

Il progetto, presentato all'European Film Market di Berlino, rappresenta il debutto alla regia di Keir O'Donnell.

Marmalade: Joe Keery e Camila Morrone nella prima foto del film

Marmalade racconta la storia di Baron (Joe Keery), un giovane da poco incarcerato, che stringe un'amicizia con il suo compagno di cella Otis (Aldis Hodge), un uomo che in passato è già evaso più volte. Mentre la coppia pensa a un piano per fuggire insieme, Baron ricorda la storia di come ha incontrato Marmalade (Camila Morrone), l'amore della sua vita, e i loro piani in stile Bonnie e Clyde per rapinare una banca e occuparsi della madre malata di lui, oltre a permettere alla coppia di avere la vita che hanno sempre sognato.

Keery, prossimamente, tornerà sul set di Stranger Things e sarà uno dei protagonisti della quinta stagione di Fargo.

Camila Morrone, invece, fa parte del cast di Daisy Jones and the Six e del film Gonzo Girl, accanto a Willem Dafoe.

Keir O'Donnell ha firmato anche la sceneggiatura di Marmalade.