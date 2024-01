Marmalade: Joe Keery diventa un criminale nel primo trailer del film

Joe Keery, la star di Stranger Things, è il protagonista di Marmalade accanto a Camila Morrone e Aldis Hodge e il trailer regala le prime sequenze del progetto.

Nel video si vede come un tranquillo ragazzo che vive in provincia venga trascinato nel mondo del crimine dalla fidanzata, trovandosi in difficoltà dal punto di vista economico e dovendo occuparsi della madre malata.

I dettagli del film

Il film Marmalade arriverà nei cinema americani e nel circuito di video on demand il 9 febbraio e rappresenta il debutto alla regia di Keir O'Donnell.

Tra gli interpreti ci saranno anche Aldis Hodge, Wayne Duvall, Susan Brava, Hans Christopher, e Andrew E. Wheeler.

La sinossi del film anticipa: Baron (Joe Keery), da poco in carcere, stringe un'amicizia con un compagno di cella, Otis, esperto in evasioni. Mentre i due cercano di pensare a un piano per fuggire, Baron ricorda la storia di come ha incontrato Marmalade (Camila Morrone), l'amore della sua vita, e il loro progetto in stile 'Bonnie e Clyde' per derubare una banca pur di occuparsi di sua madre, che è molto malata, e ottenere la vita che hanno sempre sognato.