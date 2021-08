Joe Jonas nudo festeggia il compleanno su Instagram (FOTO)

Tra palloncini e Nintendo 64, Joe Jonas ha festeggiato il suo 32esimo compleanno in modo decisamente dinamitardo insieme a sua moglie Sophie Turner. Tra le foto postate su Instagram ha trovato spazio anche un suo nudo.

32 anni per il celebre membro dei Jonas Brothers. Il marito di Sophie Turner ha festeggiato il suo compleanno in modo folle (ma casalingo) e ha documentato tutto quanto attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. La prima foto condivisa da Joe Jonas mostra la pop star suonare il pianoforte; la seconda raffigura sua moglie nell'atto di brindare alla sua salute; nella terza trova spazio la torta di compleanno.

Tenore differente per la quarta foto, che raffigura una gamba di Sophie Turner a letto (a questo proposito, è stato puntuale il commento di Nick Frost, che ha scritto ironicamente: "Le tue gambe sono meravigliose! Te lo avevo detto di buttare via quei vecchi rasoi e di usare i Veet". Menzione speciale per la sesta foto, che raffigura un Nintendo 64 e la cartuccia di 007 - GoldenEye. Gli altri scatti portano in scena Joe Jonas e Sophie Turner e, finalmente, l'ultima mostra la pop star in parziale tenuta adamitica.

Joe Jonas ha scritto: "Grazie mille a tutti quanti per l'amorevole compleanno di ieri!". Recentemente, Joe Jonas e Sophie Turner hanno reso grazie all'emergenza sanitaria per aver cementificato la loro relazione - nonostante un "litigio" per i Lego.