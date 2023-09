Sophie Turner e Joe Jonas vivono separati da mesi

Joe Jonas e Sophie Turner hanno "vissuto vite separate per mesi", secondo quanto dichiarato da una fonte e sarebbe in corso la causa per il divorzio.

La separazione

Martedì il musicista ha chiesto il divorzio dall'attrice dopo quattro anni di matrimonio secondo quanto rivelato da People. Dopo i rumor della loro rottura, ora la notizia sembra essere confermata. La richiesta di divorzio presentata da Jonas non è stata una "sorpresa" per le persone che li circondano dato che secondo una fonte la coppia ha trascorso tutta l'estate separatamente : "Non erano separati, ma hanno vissuto vite separate per mesi", ha rivelato la fonte.

Secondo sempre la stessa fonte: "Joe e Sophie non vanno d'accordo da un po' di tempo, ma sperano di risolvere tutto in modo amichevole. Per quanto riguarda l'affidamento, tutto questo è letteralmente appena accaduto, quindi lo stanno risolvendo in tempo reale. Avevano un accordo prematrimoniale. Come famiglia, vivevano in Florida. I bambini sono stati con lui negli ultimi mesi, viaggiando con la famiglia mentre lui era in tournée. Sophie ha lavorato nel Regno Unito".

Il divorzio

Jonas sostiene nei documenti del divorzio che le due figlie della coppia hanno vissuto con lui negli ultimi tempi. I rappresentanti delle star non hanno ancora risposto però alle numerose richieste di commento. I due condividono due figli di 3 anni e 14 mesi. Il documento ottenuto da People afferma che "il matrimonio tra le parti è irrimediabilmente rotto" e dichiara che i due hanno un accordo prematrimoniale.