Sophie Turner avvistata sul set in Spagna dopo la richiesta di divorzio di Joe Jonas (FOTO)

Sophie Turner è stata avvistata per la prima volta dopo che Joe Jonas le ha chiesto il divorzio. L'attrice di Games of Thrones nelle foto che la ritraggono si trova in Spagna, sul set di Joan, la fiction alla quale sta lavorando e di cui interpreta la protagonista Joan Harrington, una famigerata ladra di gioielli. Turner appare con un look totalmente diverso dal solito: il trucco pesante sugli occhi, un disegno bianco sulla schiena e un bob biondo platino, look necessario per interpretare il personaggio.

Di seguito le foto:

Il divorzio

Il tanto discusso rumor sulla separazione di Joe Jonas e Sophie Turner è stato confermato qualche giorno fa. Il 5 settembre infatti Joe Jonas ha presentato istanza di divorzio nella contea di Miami Dade, in Florida, dove i due avevano precedentemente casa insieme. Nella richiesta di divorzio il cantante ha definito il matrimonio "irrimediabilmente rotto". Il giorno seguente la coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta su Instagram in cui entrambi confermavano la rottura. Joe ha poi commentato la vicenda durante un concerto dei Jonas Brothers a seguito della performance di Hesitate, pezzo scritto per l'ex fidanzata. "È stata una settimana pazzesca. Voglio solo dire che se non lo sentite da queste labbra, non credeteci. OK? Grazie a tutti per l'amore e il sostegno a me e alla mia famiglia", ha detto l'attore agli spettatori.