Jodie Comer protagonista del thriller psicologico di Kenneth Branagh, The Last Disturbance Of Madeline Hynde

Jodie Comer sarà la protagonista del nuovo film scritto e diretto del premio Oscar Kenneth Branagh, The Last Disturbance of Madeline Hynde.

Il premio Oscar Kenneth Branagh sembra aver trovato il suo prossimo lavoro da regista e una star di prim'ordine per il suo film. Secondo le fonti di Deadline, la vincitrice di un Emmy e un BAFTA Jodie Comer sarà la protagonista del nuovo film di Branagh, The Last Disturbance of Madeline Hynde, da lui scritto e diretto.

Il film è stato descritto come un thriller psicologico contemporaneo, ma la trama non è stata resa nota. La produzione della pellicola, finanziata in modo indipendente, inizierà ad agosto nel Regno Unito.

Branagh tornerà a collaborare con i suoi produttori di Belfast Tamar Thomas, Laura Berwick e Becca Kovacik, insieme a Matthew Jenkins e agli attori di Maximum Effort Ashley Fox e Johnny Pariseau. Quando nelle scorse settimane si è saputo che Branagh aveva pronto il suo nuovo progetto, la stampa era in fermento, soprattutto perché la sua ultima sceneggiatura originale, Belfast, gli è valsa un Oscar. Dato che la Comer è molto impegnata, la sua rapida partecipazione è un buon segno che Branagh ha in serbo per il pubblico un'altra emozionante storia originale.

Assassinio a Venezia: Kenneth Branagh in una foto

Branagh è stato recentemente co-protagonista di Oppenheimer, pellicola di Christopher Nolan vincitrice dell'Oscar per il miglior film. Recentemente ha terminato la produzione di Mayday, con Ryan Reynolds, per Apple Original Films e Skydance, e nel corso dell'anno tornerà sul palcoscenico per interpretare Re Lear, che debutterà allo Shed di New York in ottobre, con la co-regia di Rob Ashford e Lucy Skilbeck. L'ultima volta ha diretto e interpretato Assassinio a Venezia, il capitolo finale della sua trilogia di Agatha Christie per la Disney, che ha segnato un nuovo record su Rotten Tomatoes. Nel 2021, Branagh ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Belfast, che ha ricevuto altre sei nomination, tra cui quelle per il miglior film e la migliore regia.

Assassinio a Venezia, Kenneth Branagh ha terrorizzato gli attori sul set per creare un'atmosfera horror

Killing Eve: Jodie Comer nel ruolo di Villanelle

I progetti di Jodie Comer

A proposito di impegni, la Comer ha recentemente recitato in The End We Start From, un thriller della SunnyMarch di Benedict Cumberbatch, Hera Pictures, Anton e BBC Film. Il film è uscito in delle sale selezionate di New York e Los Angeles l'8 dicembre 2023 ed è stato distribuito nelle sale statunitensi il 19 gennaio 2024.

Comer sarà poi protagonista del prossimo dramma di Jeff Nichols, The Bikeriders, accanto a Tom Hardy e Austin Butler. Il film sarà distribuito da Focus Features il 21 giugno 2024. L'attrice inizierà presto le riprese del nuovo capitolo della trilogia di 28 anni dopo del regista Danny Boyle, insieme ad Aaron-Taylor Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell.