Jodie Comer, dopo Killing Eve, torna in tv con The Chain

Jodie Comer, dopo il successo di Killing Eve, tornerà con un ruolo da protagonista sul piccolo schermo in occasione di The Chain, la nuova miniserie targata HBO.

Il progetto è prodotto da Damon Lindelof e Media Res e si basa sul romanzo scritto da Adrian McKinty.

Cosa racconta The Chain

La miniserie The Chain sarà composta da otto puntate in collaborazione con Media Res, studio che si occupa della realizzazione di The Morning Show.

Tra le pagine si racconta la storia di Rachel Klein, una madre che viene presa di mira da un gruppo pericoloso che la obbliga a compiere un crimine pur di salvare la figlia.

La protagonista, dopo aver portato la bambina alla fermata dell'autobus, riceve una misteriosa telefonata in cui viene informata che Kylie è stata rapita e l'unico modo per rivederla in vita è seguire in modo esatto le istruzioni ricevute: pagare un riscatto e trovare un altro bambino da rapire.

A fare la telefonata è un'altra madre, che ha vissuto la stessa situazione con il proprio figlio e ora l'ha coinvolta nella Catena.

Il ritorno dell'attrice sul piccolo schermo

Jodie Comer avrà quindi la parte di Rachel, la madre che deve reagire al rapimento della figlia.

Lo script dell'episodio pilota della serie, che espanderà l'universo creato per le pagine, è stata firmata da Damon Lindelof e Carly Wray.

Comer tornerà in tv dopo Killing Eve

Nel 2020 The Chain sembrava destinato a diventare un film diretto da Edgar Wright e scritto da Jane Goldman. Il progetto, tuttavia, non è mai stato realizzato e nel 2024 Media Res ha ottenuto i diritti televisivi dell'opera.

Jodie, in precedenza, è stata protagonista della pluripremiata serie Killing Eve con la parte di Villanelle, oltre ad aver fatto parte del cast di film come 28 Anni Dopo (di cui potete leggere la nostra recensione) e The Death of Robin Hood.