Assassinio a Venezia, Kenneth Branagh ha terrorizzato gli attori sul set per creare un'atmosfera horror

Kenneth Branagh ha deliberatamente spaventato gli attori di Assassinio a Venezia per creare un'atmosfera da film horror, è il produttore James Pritchard a rivelarlo in un'intervista a The Direct. Branagh, che non solo è alla regia del film ma veste anche i panni del protagonista Hercule Poirot nel terzo capitolo del franchise, avrebbe contribuito a creare un ambiente spaventoso sul set non dicendo agli attori cosa sarebbe successo in diverse scene chiave col fine di farli spaventare davvero.

"Credo che il tono horror del film dipenda dal lavoro di Kenneth Branagh. Non ho trascorso molto tempo sul set perché era il periodo finale della pandemia da Covid, quindi le persone erano molto attente e non volevano che ci fossero estranei. Ma mi risulta che Kenneth abbia deliberatamente spaventato il cast sul set. Quindi, in realtà, parte della paura che si vede è autentica. Non ha detto loro cosa stava per succedere. Quindi credo che questo faccia parte del mantenimento del tono e dello spirito del film" ha dichiarato il produttore.

Assassinio a Venezia: ecco i cambiamenti del film rispetto al romanzo di Agatha Christie

Assassinio a Venezia: Kenneth Branagh in una foto

Assassinio a Venezia

Il film Assassinio a Venezia, che ha battuto il record di recensioni positive del franchise su Rotten Tomatoes, si basa sul romanzo scritto nel 1969 da Agatha Christie, intitolato Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe'en Party). Il detective, interpretato di nuovo da Kenneth Branagh, sarà impegnato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

Nel cast ci sono anche Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone), Riccardo Scamarcio (L'ombra di Caravaggio), e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). Il film è disponibile nelle sale dal 14 settembre.