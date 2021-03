Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte nel film su Napoleone diretto da Ridley Scott?

Jodie Comer sembra sia stata scelta come interprete di Giuseppina Bonaparte nel film dedicato alla vita di Napoleone che verrà diretto da Ridley Scott, intitolato Kitbag.

L'attrice non avrebbe ancora firmato il contratto, ma le trattative sarebbero quasi concluse.

Killing Eve: Jodie Comer nel ruolo di Villanelle

Il film avrà come protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte e le riprese dovrebbero iniziare al termine della produzione di House of Gucci.

Ridley Scott ha già lavorato con Jodie Comer in occasione di The Last Duel e sarebbe rimasto conquistato dalla sua bravura e dal suo talento, decidendo quindi di collaborare nuovamente con lei.

Il lungometraggio Kitbag sarà prodotto grazie al sostegno di Apple Studios.

Il premio Oscar Joaquin Phoenix ha già lavorato con Ridley Scott nel film Il Gladiatore.

La sceneggiatore di Kitbag è stata firmata da David Scarpa, già autore di All the Money in the World.

Il lungometraggio proporrà un racconto delle origini di Napoleone e la sua spietata ascesa fino a diventare imperatore, eventi raccontati dal punto di vista della sua storia con la moglie e il suo vero amore, Giuseppina. Kitbag mostrerà le famose battaglie di Napoleone, l'ambizione senza freni e l'incredibile mente strategica dell'uomo, uno straordinario leader militare e visionario.