Jodie Comer nel cast di The Last Duel, diretto da Ridley Scott?

L'attrice Jodie Comer potrebbe far parte del cast del film The Last Duel, diretto da Ridley Scott e con star Ben Affleck e Matt Damon.

Jodie Comer potrebbe far parte del cast di The Last Duel, il nuovo film diretto dal regista Ridley Scott e ambientato nella Francia del quattordicesimo secolo.

Tra gli interpreti di The Last Duel ci sono anche Matt Damon e Ben Affleck e Jodie Comer, che ha vinto pochi giorni fa un Emmy nella categoria Miglior Attrice protagonista in una serie drammatica grazie alla sua performance in Killing Eve, dovrebbe avere il ruolo della moglie del protagonista.

Al centro degli eventi ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.

Il team di Disney/Fox non ha ancora dato il via libera alla produzione e l'eventuale accordo con Jodie Comer potrebbe convincere lo studio ad approvare la realizzazione del lungometraggio, le cui riprese potrebbero iniziare nei primi mesi del 2020.

La sceneggiatura verrà scritta da Nicole Holofcener in collaborazione con Matt Damon e Ben Affleck.