Joaquin Phoenix in un nuovo video di PETA: "Cambiate il mondo dalla vostra cucina, diventate vegani"

Joaquin Phoenix ha realizzato un nuovo spot per la PETA nell'ambito della campagna Change the World From Your Kitchen. Go Vegan (Cambia il mondo dalla tua cucina. Diventa vegano), con cui invita le persone a seguire una dieta maggiormente rispettosa nei confronti degli animali e dell'ambiente.

Il premio Oscar ha realizzato il video nella sua cucina e dichiara: "C'è così tanto dolore nel mondo e non abbiamo alcun potere di fermarlo, ma far parte della sofferenza degli animali non è uno di questi casi".

L'attore Joaquin Phoenix è da tempo impegnato nella lotta per i diritti degli animali e nel promuovere uno stile di vita in cui non ci sia alcun spazio per la crudeltà nei confronti degli animali.

Il video realizzato in collaborazione con l'organizzazione People for the Ethical Treatment of Animals mostra inoltre la situazione delle galline allevate per deporre uova, tenute in spazi ristretti e spesso uccise con metodi crudeli.

Joaquin Phoenix nel video aggiunge: "Fuggire dalle proprie responsabilità evitando attivamente la verità è facile. Ma spero che vi unirete a me nel rifiutare la crudeltà sugli animali".

L'attore ha più volte sostenuto, anche sul palco degli Oscar, la necessità di condurre una vita maggiormente attenta nei confronti dei diritti di tutti gli esseri viventi e del delicato ecosistema esistente sulla Terra. A sostenerlo nel suo impegno per le cause in cui crede c'è anche la compagna Rooney Mara che da molti anni, come Phoenix, segue una dieta vegana.