Joaquin Phoenix e Rooney Mara insieme per sostenere i più colpiti dal coronavirus (VIDEO)

Joaquin Phoenix e Rooney Mara, una delle coppie più riservate di Hollywood, hanno deciso di aderire alla campagna di beneficenza Feed A Million + organizzata da Beyond Meat, un'azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali, per fornire pasti a tre organizzazioni non profit a loro scelta, in un periodo complicato come quello della pandemia da COVID-19.

Nel video condiviso da The Hollywood Reporter, i due attori hanno raccontato di questa iniziativa, direttamente dalla loro casa a Los Angeles dove entrambi sono in quarantena, raccontando di aver scelto di donare i pasti a 3 organizzazioni di Los Angeles: Midnight Mission, Urban School Food Alliance e My Friend's Place:

"Siamo così grati di collaborare con la campagna Feed a Million di Beyond Meat per supportare individui e comunità che vivono nell'insicurezza alimentare. Per le prossime settimane, la campagna Feed a Million donerà centinaia di pasti caldi ad alcune delle nostre organizzazioni preferite che forniscono servizi di emergenza a così tante persone"

Beyond Meat ha lanciato la campagna Feed A Million + diverse settimane fa e ha iniziato a distribuire cibo all'inizio di aprile. Un'iniziativa alla quale hanno deciso di partecipare anche altre celebrità di Hollywood, come il comico Kevin Hart, Snoop Dogg, Octavia Spencer e Karlie Kloss, tra gli altri.