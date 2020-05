Joaquin Phoenix e Rooney Mara in attesa di un figlio?

Joaquin Phoenix e Rooney Mara aspettano un figlio: l'attrice è incinta, ma per il momento la notizia non è stata ancora confermata dagli interessati.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sarebbero in attesa del loro primo figlio, secondo quanto riportato da Page Six. Il premio Oscar e la star di A Ghost Story non hanno ancora confermato la notizia. I due si sono fidanzati ufficialmente nel luglio del 2019.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sono conosciuti sul set del film Lei diretto da Spike Jonze, ma hanno iniziato a frequentarsi solo durante le riprese del film Maria Maddalena di Garth Davis. La coppia trascorre le giornate nella loro casa di Los Angeles e attualmente sta mantenendo un profilo molto basso. Secondo la fonte interpellata da Page Six, Rooney Mara starebbe già indossando abiti prémaman per nascondere il pancione. I rappresentanti dei due attori non hanno voluto commentare l'indiscrezione.

Phoenix nell'ottobre del 2019 ha raccontato a Vanity Fair: "all'inizio ero sicuro che che Rooney mi disprezzasse", poi ha capito che la star di Carol era interessata a lui ma era troppo timida per farglielo capire. L'attore ha confessato "È l'unica ragazza che abbia mai cercato su Internet, eravamo solo amici che si mandavano delle e-mail".

In questi giorni la Disney ha messo in pausa l'ultimo film di Rooney Mara, Nightmare Alley, Il remake del classico del 1947, diretto da Guillermo del Toro. Nel frattempo i fan di Joaquin Phoenix aspettano di sapere se ci sarà Joker 2 o se l'attore riprenderà il ruolo nell'eventuale sequel di The Batman di Matt Reeves.