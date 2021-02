Joaquin Phoenix star di Disappointment Blvd., nuovo film di Ari Aster

Joaquin Phoenix sarà il protagonista di Disappointment Blvd., il nuovo film che verrà diretto da Ari Aster, già autore di Hereditary e Midsommar.

Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di A24 che si occuperà della produzione e dei finanziamenti necessari al dare il via libera alla produzione.

Dopo il premio Oscar ottenuto grazie a Joker, Joaquin Phoenix sembra abbia deciso che Disappointment Blvd. sarà il suo nuovo progetto. A24, dopo la conferma della sua partecipazione, avrebbe quindi deciso di sostenere la produzione collaborando per la terza volta con Ari Aster. Il filmmaker ha firmato la sceneggiatura del film, attualmente descritto come "un ritratto intimo, e che segue vari decenni, di uno degli imprenditori di maggior successo di sempre".

Attualmente non è stato svelato alcuna possibile data prevista per l'inizio delle riprese, anche se il progetto dovrebbe prendere il via prima di Kitbag, in cui l'attore avrà la parte di Napoleone Bonaparte. Ridley Scott, infatti, completerà prima il lavoro su Gucci, il cui cast è composto da Lady Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.