Joaquin Phoenix lancia un appello al governatore di New York: "Svuotate le carceri per evitare contagi"

Joaquin Phoenix ha lanciato un appello al governatore di New York Andrew Cuomo sperando che in prigione non si diffondi il Coronavirus.

Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione in Joker, ha chiesto al governatore di New York Andrew Cuomo di svuotare le carceri per evitare che si diffonda il Coronavirus tra chi è attualmente in prigione e lo staff al lavoro nelle strutture.

Nel video condiviso online l'attore dichiara: "La diffusione del Coronavirus nelle carceri minaccia la salute e la sicurezza di tutti noi. Quando sei incarcerato non esiste il distanziamento sociale e assicurarsi di avere una buona igiene non è un'opzione. I leader devono fare tutto il possibile per impedire a chi si trova in carcere e alle persone che lavorano nelle prigioni di ammalarsi e diffondere il virus".

Joaquin Phoenix ha quindi dichiarato: "Faccio appello al governatore Andrew Cuomo sperando che entri in azione e conceda la grazia a chi si trova nelle prigioni di New York. Le vite di così tante persone dipendono dalle sue scelte. Nessuno merita di morire in prigione a causa del COVID-19".

La soluzione richiesta dell'attore è già stata presa in considerazione a valutata in vari stati americani e in alcuni casi si è deciso di concedere la libertà vigilata ad alcuni condannati nel caso in cui rientrino in alcune categorie.

Joaquin è da tempo un attivista in prima linea per sostenere le cause a cui tiene maggiormente, come i diritti degli animali e il rispetto per la natura, decidendo di affrontare le tematiche anche sul palco degli Oscar.