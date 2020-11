Joaquin Phoenix nel nuovo horror di Ari Aster, il regista di Midsommar?

Chi ha paura di Joaquin Phoenix? Probabilmente nessuno, ma chissà se dopo il suo prossimo progetto si potrà dire lo stesso. L'attore Premio Oscar sarebbe in trattative per il ruolo da protagonista nel nuovo film horror di Ari Aster.

L'indiscrezione ci arriva come esclusiva di Discussing Film, e vorrebbe l'interprete di Joker alle prese con un altro ruolo particolarmente impegnativo: secondo le fonti citate, infatti, si tratterebbe di un horror surrealista ambientato in un presente alternativo nel quale Phoenix darebbe il volto a Beau, "un uomo estremamente ansioso ma di bell'aspetto, che ha un rapporto piuttosto teso con la propria madre". La donna è infatti descritta come dispotica, e pare che le tensioni tra i due siano dovute principalmente all'assenza del padre, che Beau non ha mai avuto modo di conoscere.

La sinossi più precisa sembrerebbe essere questa: "Un uomo ansioso apprende della morte della madre in circostanze misteriose, e durante il suo viaggio di ritorno verso casa scopre qualcosa di piuttosto allarmante sul suo passato. Nel corso del suo viaggio, si ritroverà ad affrontare diverse minacce sovrannaturali".

Se Phoenix dovesse accettare, Aster, sceneggiatore, regista e produttore della pellicola, potrebbe andare avanti e decidere una data di inizio per le riprese - il film sarebbe una priorità per Aster, ma Phoenix ha già un'agenda piuttosto fitta, tra titoli come Kitbag, C'mon C'mon e il biopic su Napoleone Bonaparte, quindi vi sarebbe bisogno di conciliare le due cose -.

Al momento, dunque, non sappiamo quando e per mano di che casa di distribuzione uscirà il film (forse A24?), ma restiamo in attesa di aggiornamenti.