J.K. Rowling: Robbie Coltrane, Hagrid in Harry Potter, difende i suoi commenti transfobici

Sono molte le star della saga di Harry Potter che hanno criticato le posizioni transfobiche di J.K. Rowling, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, passando per Rupert Grint e Eddie Redmayne, ma c'è qualcuno che è intervenuto in sua difesa: si tratta di Robbie Coltrane, interprete di *Hagrid.

Un'immagine che ritrae J.K. Rowling

A giugno, J.K. Rowling ha riacceso le controversie sulle sue posizioni in una serie di tweet in cui si affermava che il linguaggio che riconosce i trans "rimuoverebbe l'abilità di molti di discutere in modo significativo delle proprie esistenze", e ha definito il cambiamento di sesso un "nuovo tipo di terapia di conversione" per le persone omosessuale. La Rowling ha perfino scritto un saggio di 3.600 parole in cui sostiene che permettere alle donne trans di accedere agli spazi riservati alle donne metterebbe a rischio ragazze e donne.

Nel corso di un'intervista a Radio Times, Robbie Coltrane ha criticato coloro che si si sono sentiti offesi dalle posizione della Rowling dichiarando:

"Non credo che abbia detto qualcosa di offensivo. Non so perché, ma c'è un'intera generazione di persone, su Twitter, che se ne vanno in giro aspettando di essere offese".

Coltrane si è scagliato contro chi usa i social media per esprimere la propria rabbia, sostenendo che in questo modo non avrebbero mai vinto la Seconda Guerra Mondiale e affermando di parlare "come un vecchio brontolone, ma voglio dirvi 'Smettetela di non guardare oltre il vostro naso. Crescete, schiena dritta e andate avanti' Per precisione, il vecchio brontolone è nato nel 1950, cinque anni dopo che la guerra era stata vinta".