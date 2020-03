J.J. Abrams produttore del thriller sovrannaturale The Pinkerton

Il regista J.J. Abrams sarà coinvolto come produttore del thriller sovrannaturale The Pinkerton.

J.J. Abrams collaborerà con la Warner Bros. per realizzare il film The Pinkerton, un thriller sovrannturale di Daniel Casey. Il progetto rappresenta il primo titolo previsto nei termini dell'accordo, della durata di cinque anni, stretto tra Bad Robot e Warner Media nel mese di settembre.

La trama del lungometraggio è ancora avvolta dal mistero, ma la Pinkerton National Detective Agency è stata fondata negli Stati Uniti nel 1850 e sembra abbia sventato un piano per assassinare il presidente Abraham Lincoln nel 1861.

Casey ha recentemente scritto la sceneggiatura di F9, in arrivo nei cinema il 22 maggio. In passato Daniel ha inoltre collaborato con la Bad Robot in occasione di 10 Cloverfield Lane.

J.J. Abrams, ovviamente, è reduce dall'impegno nella realizzazione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nono episodio della saga stellare creata da George Lucas che è stato accolto da critiche contrastanti.