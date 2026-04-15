J.J. Abrams svela il misterioso The Great Beyond: cosa sappiamo sul fantasy con Glen Powell e Jenna Ortega

Segretezza è la parola d'ordine di J.J. Abrams riguardo al nuovo misterioso progetto attualmente in fase di lavorazione, un fantasy intitolato The Great Beyond interpretato dalle star Glen Powell e Jenna Ortega.

Il film è stato anticipato durante il panel Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas con un teaser che non rivela molto sulla trama del film, alimentando l'hype sulla prima pellicola diretta da J.J. Abrams fin da Star Wars: L'ascesa di Skywalker del 2019.

La descrizione del teaser di The Great Beyond

Il teaser si apre in una squallida sala di controllo piena di tecnologia analogica, come descrive Entertainment Weekly. Sullo schermo di un computer compare una citazione di H.G. Wells: _"Esiste, anche se non so come esista, o come sia possibile, un altro mondo, fuori dalla vista e dall'udito"-.

Viene introdotto il personaggio di Glen Powell, che cammina in quello che potrebbe essere un negozio di fumetti, dove discute con un'inedita Jenna Ortega, che sfoggia una chioma grigia. "Persone come noi, credo che cerchino qualcosa, qualcosa di puro, qualcosa che non riusciamo a trovare qui", dice il personaggio di Ortega in voce fuori campo.

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Un rapido montaggio rivela luci intermittenti, Powell che indossa una sorta di cuffie luminose, Emma Mackey che tiene in mano quello che sembra kryptonite rossa, un pavimento di pietra che si ricompone magicamente e Powell che spicca una corsa disperata in mezzo alla strada. Il cast, che include Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever, esplora questa nuova realtà oscura e il teaser si conclude con un'inquietante inquadratura di qualcuno che gira una chiave.

Che cosa ha detto J.J. Abrams su The Great Beyond

"Ho avuto la grande fortuna di lavorare a franchise e film più grandi di tutti noi, ed è stato fantastico. Ma a un certo punto, ho sentito davvero il bisogno di tornare a raccontare storie originali, che è dove ho iniziato. È la cosa che mi appassiona di più", ha spiegato J.J. Abrams sul palco del CinemaCon, come riportato da Variety. "Il seme di quest'idea mi è venuto anni fa, e ci è voluto molto tempo per scriverla in parte a causa della complessa costruzione del mondo in cui è ambientata la storia. Non volevo che fosse solo un thriller, un giallo, una storia d'amore o un film di fantascienza. Volevo che fosse un mix di tutte queste cose, e volevo che fosse un grande film, qualcosa che riunisse le generazioni nello stesso cinema."

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"Volevo che fosse emozionante e commovente" ha proseguito il regista e produttore. "Affronta molti temi, ma al centro del film c'è la volontà di ritrovare quel senso di meraviglia e di possibilità che avevamo da bambini, un senso che credo molti, con il passare del tempo, perdano. Si tratta di proteggere la fiducia nella propria fantasia".

L'uscita di The Great Beyond è prevista per il 13 novembre. J.J. Abrams è sceneggiatore e regista del film, oltre che produttore insieme a Tommy Gormley.