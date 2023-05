Sciopero sceneggiatori: J.J. Abrams e Ryan Murphy tra gli showrunner che hanno donato per chi è in difficoltà

J.J. Abrams, Ryan Murphy e Shonda Rhimes sono alcuni dei produttori e showrunner che hanno donato oltre un milione di dollari per sostenere i professionisti in difficoltà economica durante lo sciopero indetto dal sindacato.

Lo stop al lavoro metterà infatti in crisi chi si troverà senza alcuna entrata nelle prossime settimane.

Il sindacato degli sceneggiatori americani ha ora rivelato che sono stati donati oltre 1,7 milioni all'Entertainment Community Fund, un'organizzazione nonprofit che in precedenza si chiamava The Actors Fund. L'obiettivo è quello di offrire un'assistenza economica ai lavoratori nel settore cinematografico e televisivo, a prescindere dalla loro professione nel settore o dal sindacato di appartenenza.

A contribuire a sostenere i colleghi in difficoltà ci sono showrunner e produttori come J.J. Abrams, Greg Berlanti, Adam McKay, Ryan Murphy, Shonda Rhimes, Mike Schur, e John Wells.

Chris Keyser, nel team che sta compiendo le negoziazioni da parte del sindacato, ha sottolineato: "Questo è un periodo in cui l'intero settore unisce le forze. Rifiutarci di lavorare si è dimostrato l'unico modo con cui possiamo obbligare gli studios a darci un accordo che permetta agli sceneggiatori di guadagnare una somma giusta e in grado di sostenere economicamente gli autori. Detto questo, il sindacato non è insensibile alle conseguenze che questo stop al lavoro avrà sull'intera industria. I fondi previsti dal nostro sindacato durante lo sciopero sono disponibili per aiutare i membri, ma altri lavoratori hanno inoltre bisogno di assistenza. Stiamo incoraggiando i nostri membri, che sono in grado di farlo, a contribuire generosamente all'Entertainment Community Fund, dove vengono dati degli aiuti in grado di dare sollievo ai nostri colleghi nel settore cinematografico e televisivo che ne hanno maggiormente bisogno".