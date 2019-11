J.J. Abrams e le reazioni a Star Wars: Gli ultimi Jedi: "da parte dei fan c'è bisogno di maggior tolleranza"

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams, riflette sulle reazioni dei fan di Star Wars ai film della saga, in particolare a Star Wars: Gli ultimi Jedi cercando di capire come siano cambiate le cose rispetto al passato, e come, invece, alcune di esse siano sempre presenti.

Durante un'intervista con Esquire, Abrams si è visto chiedere cosa ne pensasse delle reazioni dei fan all'uscita degli ultimi capitoli della saga - in particolare considerando quanto accaduto con la pellicola di Johnson, Gli Ultimi Jedi, e le pesanti critiche che l'hanno seguita - e quanto queste differiscano da quelle dei prequel.

"Credo che la domanda più importante sia: come sono cambiate le cose? Il tipo di reazioni nei confronti di Star Wars, l'aumento degli attacchi, della negatività, la Fandom Menace la chiamano... Sapete, questo comportamento non è certo esclusivo a Star Wars. E credo che viviamo in un tempo in cui, se non sei controverso, se non stai creando qualcosa che sia in grado di generare discussioni anche piuttosto accese, sembra quasi che tu non stia giocando al gioco" afferma il regista.

E prosegue: "Ho sempre amato Star Wars perché ha davvero un gran cuore. Ma sono sempre stato d'accordo con ogni cosa che è accaduta in ognuno dei film della saga, che si trattasse dei prequel o della trilogia originale? No. Ma adoro Star Wars? Sì. Perciò, per quanto mi riguarda - e sono sicuramente ingenuo a pensarla così - spero che si possa tornare a un tempo in cui venga data più latitudine alle cose. Non dobbiamo necessariamente essere d'accordo con ogni singola scelta per amare qualcosa. Non conosco nessuno che abbia un marito/moglie, o partner, o qualsiasi altro membro della famiglia, che ama ed è d'accordo con ogni singola cosa che quella persona abbia pensato o fatto. Dobbiamo tornare, penso, alle sfumature e all'accettazione. E quindi, per come la vedo io, in qualità di fan di Star Wars, amo ogni singola cosa di ognuno dei film? No. Ma amo Star Wars? Diamine sì".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà dal 18 dicembre al cinema.