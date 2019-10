Jim Carrey diventa scrittore: in arrivo a maggio il suo primo romanzo

Jim Carrey ha scritto un romanzo che verrà pubblicato nel mese di maggio e che sembra destinato a lasciare i fan con qualche domanda in sospeso.

L'attore Jim Carrey, in collaborazione con Dana Vachon, sarà l'autore del libro intitolato Memoirs and Misinformation in cui affronterà tematiche come la celebrità, la recitazione e l'amore.

La casa editrice Alfred A. Knopf ha descritto il progetto come "una decostruzione senza paura e semi-autobiografica di un personaggio".

Carrey, dopo la pubblicazione del volume nel mese di maggio, intraprenderà un tour promozionale e la star ha semplicemente sottolineato parlando del progetto: "Niente di tutto questo è reale e tutto è vero".

L'attore è stato recentemente protagonista della serie Kidding in cui interpreta il ruolo di Jeff, una star televisiva amata dai bambini e dai genitori che ha fatto del suo ruolo di Mr Pickless una vera e propria miniera d'oro. Ma tutto crolla quando la sua famiglia - composta da moglie, due figli maschi, padre e sorella - comincia a implodere. Una crisi che, per quanto Jeff tenti gestirla al meglio, alla fine lo travolge facendogli perdere la sanità mentale in modo tanto esilarante quanto commovente.

Nel cast ci sono anche Catherine Keener nel ruolo di Deirdre, che costruisce tutti i burattini del suo programma; Frank Langella, Judy Greer (Jill, l'ex moglie del protagonista) e Justin Kirk (Peter, nuovo compagno di Jill).

