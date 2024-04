The Truman Show in 4K UHD, la recensione: il capolavoro con Jim Carrey come non l'avete mai visto prima

La recensione di The Truman Show in 4K UHD: grazie all'uscita targata Plaion il film di Peter Weir fa un gigantesco salto di qualità visivo rispetto al blu-ray. Nessun upgrade ma buona resa per l'audio, gli extra sono quelli vecchi.

Sono passati ben 26 anni da quando Jim Carrey si calava nei panni dell'indimenticabile Truman Burbank, un uomo che credeva di essere una persona come tante altre, inconsapevole che tutta la sua vita, fin dall'infanzia, stava in realtà andando in onda in tv 24 ore su 24, mentre tutti quelli che lo circondavano non erano altro che attori. The Truman Show, con la firma di Peter Weir, doveva essere fantascienza ma è finito per assomigliare molto alla realtà dei nostri giorni, e per questo risulta ancora tanto attuale.

In The Truman Show c'è anche la scoperta di un Jim Carrey diverso, che mette da parte la sua verve comica e regala un'interpretazione toccante ed emozionante, soprattutto quando scopre di aver trascorso tutta la sua vita davanti a una telecamera. Un grande film che esigeva da anni un salto di qualità visivo, perché anche il blu-ray non era proprio dei migliori. Ed ecco adesso finalmente grazie a Plaion Pictures l'uscita dell'edizione 4K UHD anche in Italia: e come vedremo in questa recensione, poche volte il salto è stato così grande, perché c'è davvero un abisso con le edizioni precedenti.

Un 4K UHD sbalorditivo per dettaglio e brillantezza cromatica

Come accennato, rispetto al vecchio blu-ray il salto di qualità è pazzesco, tanto che in 4K UHD The Truman Show sembra quasi un altro film: di certo la pellicola di Peter Weir non si è mai vista prima così bene. Un salto avvertibile fin dalle prime scene: la giacca di Truman è stupefacente per la precisione delle righe. E lo sbalordimento continua per tutto il film, con grande risalto su incarnati, vestiti e ambientazioni, regalando così una Seahaven immensamente più bella, colorata, viva e dettagliata, tanto che la cittadina che assume anche una sua profondità prima assente.

Tra l'altro non c'è traccia dei vecchi difetti del blu-ray, tra i quali un utilizzo di filtri che aveva reso il quadro piatto e senza mordente. Panorama totalmente diverso nel 4K, che emana cinematografia pura a ogni immagine, on una grana leggera e naturale, dettaglio incisivo su ogni piano, un quadro nitido e pulitissimo, compattezza dei fondali e un croma che rispetto al passato risulta addirittura folgorante. I colori sono vividi e frizzanti e trasmettono grande intensità, i neri sono profondi e i bianchi molto brillanti, ma c'è anche una ricchezza di sfumature e un equilibrio complessivo prima assenti.

Per l'audio nessun upgrade ma un coinvolgimento soddisfacente

Meno entusiasmante il fronte audio, per il quale non c'è nessun upgrade. L'italiano si ferma alla solita traccia Dolby Digital 5.1, tutto sommato più che soddisfacente per il tipo di film, con dialoghi puliti e una discreta ambienza, con un buon coinvolgimento nei momenti più intensi come quello della tempesta lanciata sull'imbarcazione grazie all'intervento dei surround e a una comunque timida entrata del sub. Anche la pioggia e le sirene a circa metà film offrono momenti di un certo impatto.

Anche l'inglese si limita a un DTS HD 5.1 quando invece in edizioni internazionali è presente il Dolby Atmos: si tratta comunque di una traccia che riesce a prendere tutto quello che è possibile dal film sul piano sonoro in termini di musica, ambientazione e precisione dei dialoghi. Anche qui l'asse posteriore interviene in alcuni momenti e la fascia bassa non è travolgente, ma comunque presente, offrendo una sensazione complessiva di buona immersione.

Gli extra: oltre un'ora di contributi, ma sono sempre quelli vecchi

Nulla di nuovo sul fronte degli extra, che sono gli stessi vecchi contributi in definizione standard presenti sul blu-ray e che anche qui troviamo ovviamente sul dischetto del formato HD. Si comincia con Come andrà a finire? Dietro le quinte di The Truman Show (42'), documentario sulla realizzazione del film e sulle importanti tematiche dell'opera, con interventi di Peter Weir e del cast. A seguire Faux Finishing: gli effetti visivi di The Truman Show (13'), che approfondisce gli effetti speciali digitali e pratici utulizzati nel film. Troviamo poi quattro scene eliminate per un totale di 13 minuti, quindi a completare il tutto galleria fotografica, trailer e spot tv.