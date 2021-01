Jim Carrey: Donald Trump è un "pagliaccio assassino" nella sua nuova vignetta (FOTO)

Jim Carrey ha definito Donald Trump un pagliaccio assassino nella sua nuova vignetta, condivisa sui social durante l'assalto al Congresso USA portato avanti dai sostenitori dell'ex Presidente degli Stati Uniti.

Nelle ultime ore l'assalto al Congresso USA ha calamitato l'attenzione di tutti i media internazionali e, di conseguenza, anche di milioni di persone nel mondo che hanno utilizzato i canali social per commentare quanto stesse accadendo negli Stati Uniti. Ad esprimersi a riguardo sono state anche numerose celebrità, le quali hanno attaccato, in un modo o nell'altro, la figura di Donald Trump e la sua gestione della violenta rivolta portata avanti dal gruppo di suoi sostenitori e durante la quale è rimasta anche uccisa una donna. Jim Carrey, ad esempio, ha sfruttato ancora una volta il suo talento artistico per dare vita ad una nuova vignetta che vede protagonista proprio l'ex presidente repubblicano, che l'attore definisce un "pagliaccio assassino".

Nella vignetta vediamo quindi Trump raffigurato come un clown accigliato e ammiccante, con una pallina da golf al posto del naso. Al suo fianco leggiamo: "Ma Covfefe (un errore di ortografia che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha usato in un tweet virale che è diventato immediatamente un meme di Internet, ndr), il clown assassino non è venuto solo per prendere delle vite", ha scritto Carrey, prendendo di mira non solo Trump ma i legislatori del GOP (Grand Old Party, il Partito Repubblicano) che hanno continuato a sostenerlo nella sua ricerca di prove per tentare di ribaltare i risultati delle elezioni che a novembre hanno portato alla vittoria di Joe Biden. "È qui per uccidere la verità e armare l'ignoranza. La contaminazione odierna della cupola del Campidoglio è il raccolto della negligenza repubblicana e della sedizione totale dall'alto verso il basso. I sintomi cronici di un Presidente e un Senato corrotti sono ora in pieno effetto".

Ricordiamo che i rivoltosi hanno preso d'assalto il Campidoglio durante una sessione congiunta del Congresso durante la quale i funzionari eletti avrebbero dovuto certificare la vittoria di Biden. Numerosi repubblicani avevano annunciato in anticipo che si sarebbero opposti, allineandosi con Trump, che ha insistito falsamente sul fatto che la vittoria di Biden sia attribuibile ad una diffusa frode degli elettori. Mercoledì scorso, il vicepresidente Mike Pence ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che non bloccherà la certificazione di voto del collegio elettorale, scatenando le ire di Trump.

Jim Carrey conclude il messaggio riportato nella sua vignetta rivolgendosi a Joe Biden: "Mi dispiace Joe ... questo pagliaccio ti ha reso presidente in tempo di guerra, che ti piaccia o no".