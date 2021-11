JFK: Destiny Betrayed, da stasera su SKY e NOW la miniserie di Oliver Stone su John Fitzgerald Kennedy

Prende il via stasera su Sky Documentaries alle 21:15 e in streaming su NOW la miniserie JFK: Destiny Betrayed, firmata da Oliver Stone.

Debutta stasera su Sky Documentaries (canali 122 e 402) alle 21:15 - e in streaming su NOW - JFK: Destiny Betrayed, la miniserie firmata da Oliver Stone, in onda in occasione dell'anniversario dell'uccisione a Dallas del trentacinquesimo presidente americano John Fitzgerald Kennedy.

Locandina di JFK: Destiny Betrayed

JFK: Destiny Betrayed, in quattro episodi, esamina e approfondisce i documenti recentemente desecretati sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas nel 1963, uno dei misteri più controversi del '900. Con le voci narranti di Whoopi Goldberg e Donald Sutherland (sottotitolati nella versione italiana), e con un gruppo di scienziati forensi, medici, esperti di balistica, storici e testimoni, le prove presentate da Stone dimostrano che nel caso Kennedy la teoria del complotto è ormai una realtà.

Gli argomenti trattati nella serie includono la prima formazione della visione del mondo della politica estera del presidente Kennedy, dai suoi viaggi in Vietnam come senatore (dove vide in prima persona i francesi perdere la loro guerra coloniale), il suo sostegno alle democrazie nascenti in Africa e le sue convinzioni anticoloniali che lo misero in opposizione all'amministrazione Eisenhower, la CIA, e il Pentagono.

Agli spettatori viene anche dato uno sguardo dietro le quinte delle azioni post-assassinio e dei sospetti iniziali del fratello di Kennedy, Robert, così come le sue opinioni sull'indagine ufficiale della Commissione Warren.

Inoltre, le prove forensi e balistiche dell'assassinio sono esplorate in modo più dettagliato.