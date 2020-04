Gesù, Luca Zingaretti tra il Diavolo e Pietro: i personaggi del film

Più di vent'anni fa Luca Zingaretti rilasciò un'intervista su Gesù, il film in onda stasera su Rai1 con Jeremy Sisto nel ruolo di Gesù e si ritrovò a parlare anche dei personaggi del film, tra cui il suo Pietro.

Due figure di Jesus, in particolare, erano degne di nota, secondo l'attore: quella del Diavolo (interpretato da più attori): "Una figura originalissima è quella del diavolo, con i suoi multiformi travestimenti." - disse Luca Zingaretti, che allora era già conosciuto per il ruolo de Il Commissario Montalbano - "Serpente, bellissima e seducente fanciulla e poi signore dall'aspetto ambiguo e tenebroso, che ora con la menzogna, ora con la più sottile dissimulazione, vuol portare Gesù a deprimersi, cadendo in balia del suo potere. Inedita è pure una Maria di Betania dolce e comprensiva che si palesa come possibile partner sentimentale di Gesù alla quale il Figlio di Dio dovrà dire: "Mi dispiace, non posso sposarti".

A proposito dei personaggi del film Luca Zingaretti parlò anche del personaggio da lui interpretato, Pietro: "è l'incarnazione piena dell'incertezza, del dubbio che ha sempre bisogno di conferme per sfuggire all'ansia e alla paura" - disse nell'intervista rilasciata a Caffè Europa.

Per quanto riguarda invece il Gesù della fiction, interpretato da Jeremy Sisto, Zingaretti disse: "Cerca di conciliare la modernità con il trascendente, il mondo materiale con il mistero che supera la realtà". Un personaggio che allora, alle soglie degli anni 2000, si cercò di "rappresentare un personaggio al passo con la storia"